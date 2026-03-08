Velike promjene spremaju se za navijače Dinama u Splitu: Policija objavila nova upozorenja

Hajduk danas od 15 sati na rasprodanom Poljudu dočekuje najvećeg rivala Dinamo u derbiju 25. kola SuperSport HNL. Utakmica je proglašena susretom visokog rizika, pa je policija objavila posebne upute za navijače, a dogodile su se i neke promjene u odnosu na prijašnje derbije.

Za razliku od ranijih derbija, prihvat gostujućih navijača bit će organiziran na odmorištu Kozjak na autocesti A1, a ne na izlazu Dugopolje kao što je bilo uobičajeno. Nakon detaljnog pregleda policija će ih pod pratnjom odvesti do stadion Poljuda, a preporuka je da na odmorište stignu najkasnije do 12 sati kako bi na vrijeme stigli na tribine.

Policija upozorava i na velike prometne gužve, posebno na A1 između Kozjaka i Dugopolja te na brzoj cesti Klis–Solin. Na cesti D1 moguć je poseban režim prometa, pa i privremena zatvaranja dionice.

⚽️2⚽️Utakmica @hajduk & @gnkdinamo

📣Tijekom čitavog dana, a posebno od 11 do 15 sati, očekuju se veće gužve i zastoji na autocesti A1 (posebno od odmorišta Kozjak do Dugopolja) i na cesti D1 (brza cesta smjer Klis- Solin)

▶️Pozivamo vozače na OPREZ i STRPLJENJE! https://t.co/LGeIvsbHOh — MUP-RH (@mup_rh) March 8, 2026