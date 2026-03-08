Naši Portali
SLUŽBENA OBJAVA

Velike promjene spremaju se za navijače Dinama u Splitu: Policija objavila nova upozorenja

Policijska vozila na naplatnim postajama pri ulasku u Split dočekuju navijače
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.03.2026.
u 10:20

Policija upozorava i na velike prometne gužve, posebno na A1 između Kozjaka i Dugopolja te na brzoj cesti Klis–Solin. Na cesti D1 moguć je poseban režim prometa, pa i privremena zatvaranja dionice

Hajduk danas od 15 sati na rasprodanom Poljudu dočekuje najvećeg rivala Dinamo u derbiju 25. kola SuperSport HNL. Utakmica je proglašena susretom visokog rizika, pa je policija objavila posebne upute za navijače, a dogodile su se i neke promjene u odnosu na prijašnje derbije. 

Za razliku od ranijih derbija, prihvat gostujućih navijača bit će organiziran na odmorištu Kozjak na autocesti A1, a ne na izlazu Dugopolje kao što je bilo uobičajeno. Nakon detaljnog pregleda policija će ih pod pratnjom odvesti do stadion Poljuda, a preporuka je da na odmorište stignu najkasnije do 12 sati kako bi na vrijeme stigli na tribine.

Policija upozorava i na velike prometne gužve, posebno na A1 između Kozjaka i Dugopolja te na brzoj cesti Klis–Solin. Na cesti D1 moguć je poseban režim prometa, pa i privremena zatvaranja dionice. 

Ključne riječi
HNL Hajduk Dinamo

