VIDEO/FOTO Stižu dramatične snimke, golema zgrada u plamenu: Kreće nova faza rata, Iranci poručuju: 'Spremni smo'

Izrael će nastaviti napadati Iran 'svom snagom', kazao je Netanyahu

Izrael je započeo napade na skladišta nafte u Iranu

Trump je rekao da SAD ne želi da kurdske oružane snage budu uključene u rat

Tijek događaja: 8.40: IDF je izdao nove naredbe za evakuaciju stanovnicima na jugu Libanona. U objavi na društvenoj mreži X, glasnogovornik IDF-a na arapskom jeziku Avichay Adraee obratio se stanovnicima sela Arnoun, Yahmar, Zoutar al-Sharqiya i Zoutar al-Gharbiya. "Radi vaše sigurnosti morate odmah napustiti svoje domove i uputiti se sjeverno od Nabatieha“, poručio je. Adraee je naveo da aktivnosti Hezbollaha „prisiljavaju IDF da poduzme snažne mjere“ protiv te organizacije

8.26: IDF objavio je da su u zračnim napadima na aerodromu Isfahan uništeni iranski borbeni zrakoplovi F-14. Prema priopćenju IDF-a, zračni udari izvedeni su u subotu te su ciljali zrakoplove na zemlji, kao i vojne objekte povezane s njihovim korištenjem. F-14 borbeni avioni američke proizvodnje isporučeni su Iranu još prije Islamske revolucije 1979. godine, kada je zemlja bila bliski saveznik Sjedinjenih Država. Izraelska vojska navodi da su napadi dio šire operacije usmjerene na slabljenje iranskih vojnih sposobnosti i jačanje izraelske zračne nadmoći nad Iranom

8.10: Američki predsjednik Donald Trump u subotu je odbacio mogućnost uključivanja kurdskih boraca u rat u Iranu. "Isključio sam to, ne želim da Kurdi uđu", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One. "Ne želim da Kurdi budu ozlijeđeni, ubijeni. Imali smo dobar odnos. Spremni su ući, ali stvarno sam im rekao da ne želim da ulaze". Trump je dodao da Washington "ne želi učiniti rat složenijim nego što već jest". Mnogi iranski Kurdi žive u susjednom Iraku zbog sustavnog progona u svojoj domovini. Neki sada vide priliku za svrgavanje iranske vlade i dobivanje veće zaštite i sloboda ako se ondje promijeni vodstvo. Trump je nedavno telefonski razgovarao s nekoliko kurdskih vođa.

Wall Street Journal izvijestio je, pozivajući se na dužnosnike američke vlade, da Trump razmatra podršku iračkim Kurdima u borbi protiv iranskog vodstva. Prema nekim medijskim izvješćima, američka obavještajna agencija CIA počela je naoružavati kurdske skupine u regiji prije nekoliko mjeseci. Bijela kuća odbacila je takva izvješća kao lažna. Kurdi su etnička skupina od otprilike 30 milijuna ljudi koji žive prvenstveno u Iraku, Iranu, Siriji i Turskoj. Desetljećima su se borili za vlastitu državu i dugo su bili progonjeni i potiskivani u Iraku, Iranu i Turskoj. Autonomna kurdska regija u Iraku osnovana je nakon svrgavanja diktatora Sadama Huseina 2003. godine.

8.04: Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One u subotu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije zainteresiran za pregovore s Iranom. Trump je sugerirao da bi rat mogao završiti tek kada Teheran više ne bude imao funkcionalnu vojsku niti preostalo političko vodstvo na vlasti.Dodao je da bi intenzivna kampanja bombardiranja mogla pregovore učiniti nevažnima ako svi potencijalni vođe budu ubijeni, a vojska uništena. "U jednom trenutku možda više neće biti nikoga tko bi mogao reći: ‘Predajemo se’“, rekao je Trump.

7.50: Prema iranskim državnim medijima, postignut je većinski konsenzus o imenovanju novog vrhovnog vođe. Ajatolah Ali Khamenei ubijen je u američko-izraelskim napadima prvog dana rata prošle subote. Odmah nakon smrti vrhovnog vođe formirano je tročlano vodstvo koje je privremeno upravljalo zemljom, piše Sky News.

7:40 - Izrael je započeo napade na skladišta nafte u Iranu kao dio sljedeće faze rata, rekao je izraelski izvor za CNN. Izraelska vojska izjavila je da je u subotu navečer napala skladišta goriva u Teheranu koja distribuiraju gorivo "raznim potrošačima, uključujući vojne subjekte u Iranu". "Ovo je značajan udar koji predstavlja dodatni korak u produbljivanju štete na vojnoj infrastrukturi iranskog terorističkog režima", priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF).

7.30: Tri osobe ozlijeđene su u Bahreinu nakon što su krhotine projektila pale na zgradu sveučilišta u gradu Muharraq u nedjelju ujutro, priopćile su vlasti.Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina navelo je da su fragmenti projektila prouzročili i materijalnu štetu, optuživši pritom „očitu iransku agresiju“ u nizu objava na društvenoj mreži X. Vlasti tvrde da su civilni ciljevi bili „neselektivno napadnuti“, a materijalna šteta zabilježena je i na postrojenju za desalinizaciju vode nakon napada dronom.

Iranian aggression indiscriminately attacked civilian targets and caused material damage to a water desalination plant following a drone attack. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 8, 2026

7.15: Kuvajt je objavio da su dvojica pograničnih policajaca poginula nakon što je zemlja bila pogođena salvom raketa i dronova. Identificirani su kao potpukovnik Abdullah Imad al Sharrah i kapetan Fahd Abdulaziz al Majmoud. U priopćenju kuvajtskog ministarstva obrane navodi se da su poginuli „dok su obavljali svoju nacionalnu dužnost“. Vlasti nisu iznijele dodatne pojedinosti o okolnostima njihove smrti.

7.05: Iranski visoki sigurnosni dužnosnik kaže da je primio izvješća prema kojima je nekoliko američkih vojnika "zarobljeno". Ali Laridžani je naveo da Amerikanci tvrde da su ti vojnici "poginuli u borbi". "Unatoč njihovim uzaludnim pokušajima, istina nije nešto što mogu dugo skrivati", dodao je. SAD je, međutim, odbacio te tvrdnje. Kapetan američke mornarice Tim Hokins poručio je da Iran nije zarobio niti jednog američkog vojnika niti ih drži kao taoce.

6.50: Izraelska ofenziva na Iran ušla je u novu fazu, u kojoj su meta energetski resursi u zemlji. Snimke na društvenim mrežama prikazuju vatrene kugle na nebu iznad Teherana. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju vatrene kugle na nebu iznad Tehrana.

'آتش‌سوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'

ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'

شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm — Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026

6.40: U izraelskom napadu na hotel u središtu Bejruta tijekom noći poginule su četiri osobe, a deset ih je ozlijeđeno, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Prema navodima agencije Reuters, u hotelu su bili smješteni ljudi raseljeni zbog borbi na jugu Libanona i u južnim predgrađima Bejruta.

6.35: Izraelska vojska (IDF) objavila je da je izvela „precizan napad” usmjeren na zapovjednike iranskih snaga u Bejrutu.U objavi na Telegramu IDF navodi da je napad bio usmjeren na „ključne zapovjednike Libanonskog korpusa snaga Quds pri Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) koji su djelovali u Bejrutu”. Snage Quds predstavljaju jedinicu IRGC-a zaduženu za operacije u inozemstvu, pišd BBC.

Izraelska vojska podsjetila je da je ranije ovog tjedna ubila privremenog zapovjednika tog korpusa, Daouda Alizadeha. U najnovijem priopćenju IDF optužuje snage Quds da su „radile na unapređenju terorističkih napada protiv države Izrael i njezinih civila”, dodajući kako će izraelska vojska „nastaviti precizno eliminirati zapovjednike iranskog terorističkog režima gdje god djeluju”.



6.20: Američki predsjednik Donald Trump sudjelovao je u subotu u zračnoj bazi Dover u Delawareu na kratkoj ceremoniji povratka posmrtnih ostatka šestorice američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom. Noseći bijelu kapu s natpisom "SAD", predsjednik je salutirao dok su prolazili lijesovi prekriveni američkom zastavom. Ovaj vrlo decentan obred, tijekom kojeg se posmrtni ostaci jedan po jedan istovaruju iz vojnog transportnog zrakoplova i utovaruju u pogrebno vozilo pod budnim okom prisutnih dužnosnika, koji ostaju nepomični i tihi, pomno je orkestriran.

Američka vojska koristi posebnu terminologiju, nazivajući to "svečanim prijenosom" umjesto "ceremonijom".Osim vojne formalnosti, to je i trenutak dubokih emocija za prisutne obitelji. Trump se s njima nakratko i sastao. Šestorica vojnika poginula su dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Bili su rezervisti raspoređeni u Kuvajtu, u sklopu 103. zapovjedništva za podršku kojem je inače sjedištu u Des Moinesu u Iowi.

6:15 - Visoki iranski sigurnosni dužnosnik kaže da je primio izvješća koja sugeriraju da je nekoliko američkih vojnika "zarobljeno". Ali Larijani kaže da Amerikanci "tvrde da su poginuli u akciji". "Unatoč njihovim uzaludnim naporima, istinu ne mogu predugo skrivati“, dodaje. No SAD su demantirale te tvrdnje, a kapetan mornarice Tim Hawkins rekao je da Iran nije uzeo za taoca ili zarobljenik niti jednog vojnika.

6:00 - Američki predsjednik Donald Trump okrivio je Teheran za napad na iransku osnovnu školu u kojem je poginulo najmanje 168 djece i 14 učitelja, unatoč analizi CNN- a i stručnjaka koja sugerira da je vjerojatno odgovorna američka vojska. Trump je također oštro kritizirao Ujedinjeno Kraljevstvo jer je "konačno ozbiljno razmislilo" o razmještaju nosača zrakoplova na Bliskom istoku, nekoliko sati nakon što je britansko ministarstvo obrane priopćilo da je jedan od njegovih nosača stavljen u stanje pojačane pripravnosti. Predsjednik je također rekao da Sjedinjene Države ne žele da kurdske oružane snage budu uključene u rat s Iranom, što je u suprotnosti s prethodnim naporima CIA-e .

5.40: Zaljevske države u subotu su potresli novi iranski napadi raketama i dronovima, u kojima je poginuo pakistanski radnik u Dubaiju, javljaju novinske agencije. Osim Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlje koja je najviše bila metom iranske osvetničke kampanje, napadi su zabilježeni u Kataru, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu.

U Dubaiju, financijskom i turističkom središtu Emirata, krhotine presretnutog projektila pale su na vozilo i usmrtile pakistanskog vozača, priopćile su vlasti. Druge krhotine oštetile su pročelje tornja u popularnoj četvrti Marina, ali nitko nije ozlijeđen, prema vlastima. Svjedok je rekao za AFP da je vidio dim koji dolazi iz tornja nakon što su novinari AFP-a čuli glasne eksplozije. Ministarstvo obrane Emirata izvijestilo je o dva odvojena napada raketama i dronovima iz Irana u subotu navečer, nakon što je zemlja ranije tijekom dana bila metom 16 balističkih raketa i 121 drona.

Predsjednik Emirata Šeikh Mohamed bin Zajed u subotu je u rijetkom televizijskom obraćanju priznao da je zemlja u "ratnom stanju", ali da će iz toga izaći "jača". U Manami, glavnom gradu Bahreina, novinari su u subotu navečer čuli eksplozije, dok su vlasti izvijestile o jednoj osobi ozlijeđenoj šrapnelima raketa. Bahrein je tvrdio da je od početka "brutalne iranske agresije" presreo 92 rakete i 151 dron. U susjednom Kataru, u Dohi, gdje su se također čule glasne eksplozije, vlasti su rekle da su presrele dva raketna napada. Kuvajt je priopćio da je u subotu od zore do večeri presreo sedam dronova, izvijestivši o "samo materijalnoj šteti od krhotina". Saudijsko ministarstvo obrane objavilo je da je balistički projektil koji je ciljao zračnu bazu Princ Sultan, u kojoj je smješteno američko vojno osoblje, pao "u nenaseljeno područje".

5:25 - "Nećemo pustiti Trumpa, mora platiti cijenu", rekao je u intervjuu Ali Larijani, visoki iranski sigurnosni dužnosnik. Larijani je također rekao da je Trumpov rat protiv Irana rezultat „međunarodne pogrešne procjene“, jer je američki predsjednik mislio da može ponoviti venezuelski model, ali sada je uhvaćen u strateškoj pat-poziciji.

5:00 - Izrael će nastaviti napadati Iran "svom snagom", rekao je u subotu premijer Benjamin Netanyahu. U snimljenoj izjavi, Netanyahu je tvrdio da su Izrael i SAD postigli "gotovo potpunu kontrolu" nad iranskim nebom te da je "pripremljeno još mnogo ciljeva i iznenađenja". Visoki bahreinski dužnosnik pozdravio je ispriku iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana susjednim državama zbog nedavnih napada, rekavši u izjavi da je „Bahrein oduvijek podržavao dijalog i deeskalaciju“. No, dužnosnik je dodao: „Ono što čujemo u izjavama mora se odraziti u akcijama na terenu, a nažalost dronovi i rakete se i dalje lansiraju prema Bahreinu i arapskim državama Perzijskog zaljeva.“