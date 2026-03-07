VIDEO Svi bruje o snimci koju je objavio Orban: 'Primio sam vašu poruku, prijetili ste mi...'

Mađarski premijer Viktor Orbán u subotu je na svojoj Facebook stranici objavio video u kojem reagira na prijetnje ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski.

U objavljenom videu, Zelenski se navodno obraća ovako: „Neće blokirati 90 milijardi u Europskoj uniji ili prvu ratu od 90 milijardi, a ukrajinski vojnici imat će oružje. U suprotnom, dat ćemo adresu te osobe našim oružanim snagama, našim ljudima; neka nazovu i razgovaraju s njim na njegovom jeziku.”

Na to je Orbán odgovorio: „Predsjedniče, primio sam vašu poruku; prijetili ste mi preko vojnika, a preko mene cijeloj Mađarskoj. Predsjedniče, to ne prolazi, prestanite. Ovo je Mađarska. Mađari se ne mogu ucjenjivati i mene se ne može zastrašivati.”

Mađarski premijer dodao je kako su Mađari sinoć poslali jasnu poruku: „Ne žele pro-ukrajinsku vladu niti pro-ukrajinskog premijera u Mađarskoj.“ „Mir je bolji. Prestanite s ucjenama i prijetnjama. Prekinite naftnu blokadu i omogućite prolazak mađarskih naftnih pošiljki. Umjesto prijetnji i ucjena, ukažite Mađarima poštovanje koje zaslužuju,” zaključio je Orbán u videu, prenosi portal Ma7.