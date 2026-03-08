Parkirali auto u novoj ulici pa ujutro ostali bez riječi: Na vjetrobranu ih dočekala poruka od sedam riječi

Par koji se nedavno uselio u kuću u nizu u ulici s isključivo uličnim parkiranjem ostao je zatečen nakon što je na automobilu pronašao kratku poruku od susjeda, piše Mirror. Priču su podijelili na britanskom Redditu pod naslovom: „Zašto su ljudi toliko teritorijalni oko uličnog parkiranja?“ Objasnili su se nedavno preselili u ulicu u kojoj nema privatnih parkirnih mjesta, već se svi automobili parkiraju na cesti. "Meni nije važno parkirati točno ispred kuće pa obično stanem gdje je najlakše“, napisao je autor objave. Jednom prilikom parkirali su se ispred kuće preko puta svoje. Tada je jedan susjed izašao i zamolio ih da pomaknu automobil. "Nije bio problem pa sam se odmah pomaknuo unatrag i parkirao na drugo mjesto“, napisao je.

No iznenađenje je uslijedilo sljedeće jutro. Kada su izašli do auta, na vjetrobranskom staklu ih je dočekala poruka od samo 7 riječi: „Nemojte više parkirati ispred ove kuće. Hvala.“ Autor objave kaže da ga je reakcija susjeda zbunila jer u ulici nema nikakvih ograničenja parkiranja. „Iskreno, ne da mi se baviti takvim sitničarenjem. Nema rezerviranih mjesta – tko prvi dođe, taj parkira“, napisao je. Dodao je i da susjedi često ostavljaju slobodno mjesto ispred njihove kuće, ali ga on rijetko koristi jer je cesta dosta strma pa mu je teško manevrirati autom.

Objava je brzo izazvala raspravu među korisnicima Reddita. Jedan je napisao da je slična situacija i u njegovoj ulici: „Susjed ima dva auta, ali samo jedan stane u dvorište. Kad partner ode, makne auto s prilaza samo da rezervira mjesto na cesti.“ Drugi je opisao kako jedan susjed čak iznosi kante za smeće na cestu kako bi „čuvao“ parkirno mjesto. „Ja samo parkiram gdje ima mjesta i prošećem. Ne razumijem zašto je to nekim ljudima toliki problem“, napisao je jedan korisnik. Ipak, neki su priznali da bi im smetalo kada bi netko stalno parkirao ispred njihove kuće iako ima slobodno mjesto ispred vlastite. „Ne mislim da netko posjeduje ulicu, ali ako stalno parkiraš ispred tuđe kuće dok je mjesto kod tvoje slobodno, to može biti prilično iritantno“, zaključio je jedan komentator.