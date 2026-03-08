Milanović je već tri puta stihijski povukao HV iz vojnih misija po svijetu

Trideset i pet dana je prošlo otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali je prošlo već dvadeset dana otkad su Mađarska i Slovačka počele ucjenjivati Hrvatsku i tražiti da im preko JANAF-a pustimo rusku naftu, a da naš rječiti predsjednik Zoran Milanović o tome još nije rekao niti riječ. Ta njegova šutnja o aktualnom napadu i pritisku na suverenitet RH od Mađarske i Slovačke baš upada u oči.
Naći će on za shodno reagirati na to što Vlada ne šalje nikog na otvaranje zimske paraolimpijade u Italiji, ali temu o Rusima i njihovoj sankcioniranoj nafti u cijevima Janafa baš neće komentirati. Zna da bi za Hrvate bilo jako nepopularno kada bi tu podržao frendove Orbána i Fica, te rusku naftnu industriju, Zoki je mudar i u pravilu javlja se tamo i na temi gdje očekuje određenu podršku javnosti.
Hrvatska se pod njim brendirala kao nepredvidiv partner UN-a i NATO-a u misijama, a čiji vojnici, moguće, napuštaju teren već na prvi prasak
Milanović je bolesna šuga.
česme, konstantno radi štetu hrvatskoj...
Europska unija, nažalost, i nakon Trumpova napada na Iran izgleda nemoćno, a Šuica i njezin portfelj samo to ponajbolje dočaravaju
Kako se osjeća naša Dubravka. Primate plaću od 25-30 tisuća eura mjesečno, pod vama brigada činovnika...
Kako je njemački kancelar europsku solidarnost i jedinstvo podredio prodaji njemačkih automobila
Friedrich Merz ne samo da je izdao članicu EU Španjolsku nego je i uništio sliku Njemačke kao 'savjesti Europe'
Pogledajte semafor! Hrvatska narančasta, Vučićeva diplomacija crvena od srama
Semafor-diplomacija, kojom upravlja Marko Đurić,čija je jedina kvalifikacija dugogodišnje oduševljenje „Vučićevim uspjesima“, dolazi u trenutku kada treba prikriti sve neugodniju aferu s kokainom u srbijanskom veleposlanstvu u Lisabonu, o kojoj vlasti u Beogradu šute. Njegova kvalifikacija za mjesto formalnog šefa srbijanske diplomacije usporediva je s tim da bi autoru ovog teksta netko ponudio funkciju ravnatelja Zavoda za nuklearnu fiziku.
Hrvatska panično skuplja oružje sa svih strana kao da će sutra u rat. Spas nije u oružju
Ako je ispalo slučajno da je hrvatski ministar obrane bio na ispraćaju izraelskih vojnika, na njihovu putu u novi rat, podudarnost nije dobra za hrvatske interese i ugled u svijetu
Ako se fanatici ne slažu o vrijednosti rase ili volji vođe, spor mogu riješiti samo ratom
Da moralna policija u Iranu samo njuška po djevojačkim koferima, ni po muke, ali 2022. uhitili su 22-godišnju kurdsku djevojku Zhinu Amini jer nisu bili zadovoljni kako je maramom pokrila glavu
Nema povratka na staro. Svijet će shvatiti onu 'kako siješ, tako ćeš i žeti'
Sve je ovo samo popratni ratni spektakl u usporedbi s iranskom blokadom Hormuškog tjesnaca, koja je prava noćna mora za svjetske burze
Tko je pionir električnih i robotskih vozila u nas? Vjekoslav Majetić
Vjekoslav Majetić je DOK-ING osnovao još 1991. godine, a desetljećima poslije nije bilo moguće izbjeći njegov lik i djelo ako ste se makar i tangencijalno bavili tehnologijom i industrijom u Hrvatskoj
Kad rat postane 'dosadna utakmica' ili tek još jedna vijest
Ratovi se šire od Europe do Azije i Afrike, ali pažnja javnosti traje kratko – svaka nova kriza potiskuje prethodnu, a empatija ustupa mjesto zamoru
'Dok ide – ide': Usluge ostaju glavni pokretač inflacije
Skupoća ima mnogo lica. Potiču je špekulacije, strukturne slabosti i političke odluke, ali najveći teret na kraju snose oni koji žive od plaće ili mirovine
Najgori premijer u povijesti, nije znao kako izvuci zemlju iz recesije ali se inatio EU, rezulata 25% nezaposlenost i pad BDPa od 10% u njegovom mandatu. Ne izjasnjava se o stranackom kolegi iz N. Gradiske koji je ukrao milijune, a bio mu u posjeti na stranackoj konferenciji mjesec prije.