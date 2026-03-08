Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Milanović je već tri puta stihijski povukao HV iz vojnih misija po svijetu

08.03.2026. u 06:30

Hrvatska se pod njim brendirala kao nepredvidiv partner UN-a i NATO-a u misijama, a čiji vojnici, moguće, napuštaju teren već na prvi prasak

Trideset i pet dana je prošlo otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali je prošlo već dvadeset dana otkad su Mađarska i Slovačka počele ucjenjivati Hrvatsku i tražiti da im preko JANAF-a pustimo rusku naftu, a da naš rječiti predsjednik Zoran Milanović o tome još nije rekao niti riječ. Ta njegova šutnja o aktualnom napadu i pritisku na suverenitet RH od Mađarske i Slovačke baš upada u oči.

Naći će on za shodno reagirati na to što Vlada ne šalje nikog na otvaranje zimske paraolimpijade u Italiji, ali temu o Rusima i njihovoj sankcioniranoj nafti u cijevima Janafa baš neće komentirati. Zna da bi za Hrvate bilo jako nepopularno kada bi tu podržao frendove Orbána i Fica, te rusku naftnu industriju, Zoki je mudar i u pravilu javlja se tamo i na temi gdje očekuje određenu podršku javnosti.

Ključne riječi
Rusija UN NATO Milanović

Komentara 60

Pogledaj Sve
Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
06:56 08.03.2026.

Najgori premijer u povijesti, nije znao kako izvuci zemlju iz recesije ali se inatio EU, rezulata 25% nezaposlenost i pad BDPa od 10% u njegovom mandatu. Ne izjasnjava se o stranackom kolegi iz N. Gradiske koji je ukrao milijune, a bio mu u posjeti na stranackoj konferenciji mjesec prije.

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
07:18 08.03.2026.

Milanović je bolesna šuga.

Avatar punk
punk
07:13 08.03.2026.

česme, konstantno radi štetu hrvatskoj...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aleksandar Vučić prisustvovao je rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu
29
HRVOJE ZOVKO

Pogledajte semafor! Hrvatska narančasta, Vučićeva diplomacija crvena od srama

Semafor-diplomacija, kojom upravlja Marko Đurić,čija je jedina kvalifikacija dugogodišnje oduševljenje „Vučićevim uspjesima“, dolazi u trenutku kada treba prikriti sve neugodniju aferu s kokainom u srbijanskom veleposlanstvu u Lisabonu, o kojoj vlasti u Beogradu šute. Njegova kvalifikacija za mjesto formalnog šefa srbijanske diplomacije usporediva je s tim da bi autoru ovog teksta netko ponudio funkciju ravnatelja Zavoda za nuklearnu fiziku.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!