Milanović je već tri puta stihijski povukao HV iz vojnih misija po svijetu

Trideset i pet dana je prošlo otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali je prošlo već dvadeset dana otkad su Mađarska i Slovačka počele ucjenjivati Hrvatsku i tražiti da im preko JANAF-a pustimo rusku naftu, a da naš rječiti predsjednik Zoran Milanović o tome još nije rekao niti riječ. Ta njegova šutnja o aktualnom napadu i pritisku na suverenitet RH od Mađarske i Slovačke baš upada u oči.



Naći će on za shodno reagirati na to što Vlada ne šalje nikog na otvaranje zimske paraolimpijade u Italiji, ali temu o Rusima i njihovoj sankcioniranoj nafti u cijevima Janafa baš neće komentirati. Zna da bi za Hrvate bilo jako nepopularno kada bi tu podržao frendove Orbána i Fica, te rusku naftnu industriju, Zoki je mudar i u pravilu javlja se tamo i na temi gdje očekuje određenu podršku javnosti.