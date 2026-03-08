Naši Portali
Zahvala Hrvatu

VIDEO: Emotivne scene, pogledajte kakvu je čast i ovacije sinoć doživio Mario Mandžukić

Autor
Karlo Ledinski
08.03.2026.
u 10:32

Mario Mandžukić (39) bio je poseban gost Juventusa na sinoćnjoj utakmici protiv Pise u 28. kolu Serie A. Juve je lakoćom pobijedio 4:0, ali glavna zvijezda večeri bio je hrvatski umirovljeni nogometaš koji je iz kluba otišao prije više od šest godina.

"Ratnik koji se nikad nije predao, div sposoban i braniti i zabijati nezaboravne golove", riječi su kojima je službeni spiker na stadionu najavio Mandžukića, uz ovacije tribina.

Juventus mu je uoči početka utakmice uručio dres s brojem 17, koji je nosio u torinskom klubu od ljeta 2015. do kraja 2019. Mandžukić je potom pozdravio navijače koji su mu pjevali te došao do Juventusovih ultrasa kako bi im izbliza zahvalio na iskazanoj ljubavi. 

O dirljivom dočeku Mandžukiću piše Tuttosport, pod naslovom "Mandžukić, Juveovo srce stalo je u Cardiffu. Trijumfalan povratak u Torino", ističe: "Malo je igrača ostavilo trag u srcima Juveovih navijača kao Mario Mandžukić. Hrvatski div dao je sve za Bianconere boreći se za svaku loptu. Zato su ga navijači, kada se večeras vratio na stadion za utakmicu Juve – Pisa, pozdravili pljeskom."

Tuttosport podsjeća na Mandžukićeve brojke, ali i da one samo djelomično otkrivaju zašto ga juventini obožavaju: "Imao je statistiku prvaka. 162 nastupa, 44 gola i 26 asistencija. Mandžukić je u Torinu osvojio gotovo sve: četiri naslova prvaka i tri kupa. Međutim, ove brojke i trofeji samo djelomično opisuju što je značio Staroj dami."

U Juventusovoj momčadi prepunoj talenata, od Dybale i Higuaína do Ronalda, Mandžukić se stavio u službu momčadi. Kao središnji napadač i krilo, Mario je igrao svugdje i borio se protiv svega i svakoga, nikada ne odustajući. Primjer žrtvovanja i profesionalnosti, koji, međutim, ne smije zasjeniti njegove tehničke sposobnosti.

Upravo te Mandžukićeve velike tehničke sposobnosti dokazao je nezaboravnim golom u finalu Lige prvaka 2017., ističe Tuttosport: "Mandžukić nije osvojio gotovo sve s Juventusom zato što taj čarobni udarac iznad glave nije bio dovoljan da preokrene rezultat u Cardiffu protiv Reala. Spektakularno umijeće natjeralo je milijune navijača da sanjaju i zaustavilo im srca. Zato ga je, kada se večeras vratio pred publiku u Torinu, svijet Bianconera obasipao ljubavlju."

