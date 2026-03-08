Jasno je što će Hajduk morati u derbiju protiv Dinama, a evo kakav nogomet očekujemo u Splitu

Nekad su Dinamo i Hajduk bili dio velike četvorke bivše države, a otkako je naše samostalne lige, ostali su veliki rivali i predvode veliku četvorku HNL-a, uz Rijeku i Osijek. Nikad se nije ugasila tradicija kad su međusobni susreti Dinama i Hajduka tema, to su uvijek bili i ostali naši najveći derbiji, nikad čak i nije bilo važno tko je na kojoj poziciji na ljestvici, nije ni trenutačna forma igrala posebnu ulogu. Doduše, u tim dosadašnjim susretima brojke su na strani Dinama, veliki derbi igrao se 145 puta, Dinamo je slavio u 68 utakmica, Hajduk u 40, a 37 susreta završilo je remijem.

Kad se izdvoje samo utakmice u našoj ligi, kao što je ova današnja, plavi su i tu dosad bili ukupno bolji, odigrali su 113 utakmica, a maksimirska momčad upisala je 51 pobjedu, Hajduk 19 manje, dok je 30 ligaških susreta završilo bez pobjednika. U Hrvatskom nogometnom kupu igrali su 22 utakmice, Dinamo je bio bolji u njih 13, Hajduk u šest, a triput su remizirali, dok su u superkupu igrali deset puta, uz četiri pobjede plavih i isto toliko remija, dok je Hajduk u borbi za taj pehar slavio dvaput.

Gledajući osvojene trofeje otkad je Hrvatska samostalna, Dinamo je u debeloj prednosti, ima čak 25 naslova prvaka (Hajduk devet), 17 puta osvojio je kup (Hajduk osam), a superkup osam puta (Hajduk pet).

Aktualna momčad plavih po Transfermarktu vrijedi 58,20 milijuna eura, a momčad bijelih 38,5 milijuna eura.

No sve te brojke, kad se danas u 15 sati istrči na poljudski travnjak, padaju u zaborav i malo znače, a tih 90 minuta bit će ponovno posebna priča. I neće puno značiti činjenica da je Hajduk poljuljan šokantnim ispadanjem protiv Rijeke u Kupu, dok je Dinamo u 2026. dominantan u HNL-u, sa 16 osvojenih bodova, od mogućih 18. No, baš je ova utakmica prilika Hajduku da spasi sezonu. Dinamo pak pobjedom može već danas staviti jednu ruku na pehar za prvaka.

Hajduk u ovom trenutku zaostaje sedam bodova za plavima, stoga je jasno da će bijeli morati juriti po pobjedu ne bi li uhvatili priključak. Ni današnji remi ne bi puno značio Hajduku, jer povijest pokazuje da nitko u povijesti nije nadoknadio sedam bodova prednosti u posljednjih 11 kola.

No na te kalkulacije lako ćemo se vratiti nakon ove današnje utakmice, iako ne očekujemo spektakularan nogomet baš zbog važnosti tih 90 minuta. Bit će sigurno napeto, kao što je to uvijek kad igraju Dinamo i Hajduk.