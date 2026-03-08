FOTO Vruće izdanje! Sofia Vergara prošetala u čipkastom korzetu, duboki dekolte svi su primijetili

Glumica Sofia Vergara (53) pretvorila je ulice Pariza u svoju osobnu modnu pistu pojavivši se u odvažnoj modnoj kombinaciji. Sofia boravi u francuskoj prijestolnici povodom Tjedna mode, gdje je prisustvovala zabavi u hotelu Costes, pišu strani mediji.

Za tu je prigodu odjenula ljubičasti čipkasti korzet s dubokim dekolteom i prozirnim dijelovima koji su otkrivali strukturu steznika. Senzualni top uparila je s kožnom maksi suknjom u tamnijoj nijansi ljubičaste. Cjelokupni izgled zaokružila je salonkama otvorenih prstiju i decentnom ogrlicom u obliku srca. Svoju bujnu smeđu kosu nosila je raspuštenu i elegantno ispeglanu, dok je šminkom postigla decentni glamur.

Podsjetimo, jedna od najpoznatijih i najplaćenijih televizijskih glumica na svijetu nedavno je još jednom je dokazala zašto nosi titulu ikone ljepote. Na svom je Instagram profilu podijelila dvije fotografije iz prošlosti koje su u trenu zapalile društvene mreže. Na slikama vidimo znatno mlađu Sofíju kako pozira na plaži u minijaturnim bikinijima koji savršeno ističu njezinu zavidnu figuru. Prva fotografija prikazuje je s leđa, u bijelim tangama i s bisernom ogrlicom, dok je na drugoj okrenuta prema kameri, zračeći samopouzdanjem i šarmom. Uz objavu je kratko napisala: "#tbt miami y nos vemos soon Miami!!!!", čime je otkrila da je riječ o uspomenama s popularne američke destinacije te najavila svoj skori povratak.

Ova objava dolazi u vrijeme kada je Vergara na vrhuncu svoje karijere, ali u potpuno drugačijem svjetlu. Nakon što je godinama nasmijavala publiku kao simpatična Gloria Pritchett u hit seriji Moderna obitelj, Vergara je napravila dramatičan zaokret. Njezina nedavna uloga nemilosrdne narkošefice Griselde Blanco u Netflixovoj seriji "Griselda" donijela joj je hvalospjeve kritike i nominacije za prestižne nagrade, pokazavši njezin nevjerojatan glumački raspon. Upravo taj kontrast između bezbrižne djevojke s plaže i moćne dramske glumice ono je što njezine obožavatelje uvijek iznova fascinira. Sa svoje pedeset i tri godine, Vergara izgleda bolje no ikad, a njezin duh i energija ne jenjavaju, što je dokazala i nedavnim pojavljivanjem u čak dvije reklame tijekom Super Bowla.

Kao što se i očekivalo, reakcije na objavu bile su eksplozivne. U manje od jednog dana, fotografije su prikupile stotine tisuća lajkova i lavinu komentara u kojima obožavatelji izražavaju svoje divljenje. Komplimenti su stizali sa svih strana svijeta, a mnogi su isticali kako glumica izgleda gotovo nepromijenjeno. "Savršeno tijelo", "Prelijepa", "Kakva breskva", samo su neki od komentara koji su preplavili njezinu objavu. Očito je da Vergara, bez obzira na to je li na početku karijere ili na njezinom vrhuncu, ima nevjerojatnu moć privlačenja pažnje javnosti i izazivanja pozitivnih reakcija.

Čini se da je veljača za slavnu glumicu izuzetno dinamičan mjesec. Osim spomenutih reklama za Super Bowl i ove viralne objave, nedavno je proslavila Valentinovo podijelivši fotografije u elegantnoj crnoj haljini. Mediji je također povezuju sa španjolskim glumcem Manuom Vegom, s kojim je viđena u Los Angelesu, što je potaknulo glasine o novoj romansi nakon razvoda od Joea Manganiella 2023. godine. Iako nije otkrila razlog svog putovanja u Miami, njezina najava izazvala je znatiželju. Bilo da se radi o novom poslovnom projektu, poput snimanja nadolazeće sezone serije "Modern Love", ili tek o kratkom odmoru, jedno je sigurno: obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove vijesti od jedne od najomiljenijih zvijezda Hollywooda.