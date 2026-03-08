Lovac na talente: 'Hrvat Luka Vušković je apsolutno čudovište!' Pogledajte ove nestvarne brojke

Vuškovićev pogodak pogledajte ovdje. Osim što je bio izravno uključen u golove gostiju, Vušković je bio sjajan i u ostalim segmentima igre, što pokazuje gotovo savršena ocjena 9.6 prema Sofascoreu.

Stručnjaci za statistiku ističu brojne pothvate koje je Vušković ostvario na ovoj utakmici. Ove sezone je na samo dvije utakmice Bundeslige igrač pobijedio u svim duelima u koje je ušao ako uzmemo u obzir da je bio u barem 10 dvoboja. Oba puta to je uspio Vušković. Protiv Hoffenheima je duele imao 10/10, a protiv Wolfsburga 13/13.

Jacek Kulig je poznati lovac na supertalente i odavno prati Vuškovića. Nakon njegove partije kod Wolfsburga istaknuo je: "Luka Vušković je postigao peti gol ove sezone. To znači da je najefikasniji stoper u pet najjačih europskih liga. Samo mu je 19 godina. Svjedočimo stvaranju apsolutnog čudovišta."

Iako ima tek 19 godina, Vušković je ove sezone jedan od najboljih igrača Bundeslige. Došao je na posudbu iz Tottenhama, a današnji nastup bio mu je 24. u svim natjecanjima. Osim obrambenim reakcijama, impresionirao je i atraktivnim golovima. Sjajni nastupi donijeli su mu tri nagrade za najboljeg mladog igrača mjeseca u njemačkom prvenstvu.

Najskuplji igrač u povijesti Hajduka, kojeg je Tottenham platio 11 milijuna eura, proteklih se sezona razvijao na posudbama u poljskom Radomiaku i belgijskom Westerlou. Kada je Vušković postao punoljetan, transfer u londonski klub mogao je biti dovršen.

HSV ga želi zadržati i iduće sezone, no pojavio se interes velikana poput Barcelone i Bayerna. Tottenham je, pak, u borbi za ostanak u Premier ligi. Vuškovićev ugovor s engleskim prvoligašem vrijedi do ljeta 2030. godine.