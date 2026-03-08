'Samo pobjeda vraća Hajduk u igru, sve ostalo značit će kraj! Ne zaboravimo tko će biti najveća opasnost'

Igor Musa svojedobno je u dresu Hajduka pobjeđivao Dinamo u derbijima, zna kako osvajati trofeje. Plavima je s Hajdukom uzimao prvenstvo u kup. Nekoć sjajni veznjak, danas pozorno prati nastupe svog bivšeg kluba. Kakav mu je osjećaj uoči najvećeg hrvatskog derbija koji bi mogao puno toga odrediti...

– Pa po svemu što se događalo u posljednje vrijeme oko Hajduka, nameće se teza da je derbi uistinu ključna utakmica za Splićane. Eventualnim porazom, Hajduk bi se udaljio od borbe za naslov prvaka. Teško bi bilo nadoknaditi taj zaostatak, s obzirom na viđeno u dosadašnjem dijelu prvenstva. Naravno, postoji još utakmica do kraja, no derbi će, sasvim sigurno, usmjeriti tijek – počeo je Musa.

Ima li Hajduk mentalnu snagu vratiti se nakon onako dramatičnog poraza u kupu protiv Rijeke i koliko je destabilizirana momčad Gonzala Garcíje?

Velike oscilacije

– Sigurno taj poraz utječe na stanje u momčadi, posebice kada izgubiš u zadnjoj minuti. Velike su to i emocionalne oscilacije koje utječu na opću izvedbu. No, dobro je da dolazi derbi na koji se momčad može lako prebaciti jer je u pitanju najveći mogući suparnik. Tu vam ne treba dodatna motivacija. Nadam se da će Hajdukovi igrači i stožer uspjeti potisnuti traume iz Rijeke.

No, Hajduk je u toj utakmici protiv Rijeke izgledao jako dobro. Ponove li tu izvedbu, Dinamo će teško pobijediti u splitskom derbiju?

– Da, slažem se, bili su bolja momčad od Rijeke, no sve su prosuli u samo jednoj minuti. Dogodilo se nešto što je izbacilo momčad iz balansa. Šteta, Hajduk je kontrolirao utakmicu. Nadam se da će se izbalansirati za derbi s Dinamom. Nadam se da će García pronaći rješenje problema – naglašava Musa.

Ali to rješenje u Hajduku nije uspio pronaći nijedan trener zadnja dva desetljeća. Nikako ne uspijevaju povezati tri prave utakmice u prvenstvu na razini ove zadnje s Rujevice. Kako tumačite te oscilacije?

– To je ključno pitanje kada govorimo o Hajduku. Momčad to ne uspijeva, teško je komentirati iz ove pozicije. Trebalo bi zagrebati ispod površine i vidjeti što se događa u svlačionici i na treninzima.

Kako se igrači Hajduka sada osjećaju i o čemu razmišljaju uoči derbija koji bi puno toga mogao odrediti?

– To su uvijek bile individualne stvari, a osjećaji su stalno oscilirali. Najvažnije je biti na maksimumu, posebice u mentalnoj pripremi. Kada si takav, teško ti bilo tko može nešto. Hrabriš se, no često se pojavi pomisao: "Što ako pogriješim..." Bojiš se problema u momčadi i tenzija s navijačima. Pokušavaš dostići taj zen kako bi što bolje funkcionirao pod pritiskom, koji je stvarno ogroman. Igračima Hajduka neće biti lagan, jer znaju što je ulog. Nadam se samo da će dobro otvoriti utakmicu, uspiju li to, uz pomoć publike, mogu doći do pravog rezultata.

Dinamo trenutačno izlazi iz prve faze stvaranja neke nove priče, kako vam to izgleda?

Stabilni Dinamo

– Dinamo je isto imao oscilacije. Od dobrih, do prosječnih i loših izvedbi. Također su imali velika emocionalna pražnjenja. No, u ovom su trenutku u sasvim solidnom stanju. Nije lako bilo uskladiti tu priču, no Dinamo u ovom trenutku kontrolira situaciju u HNL-u. Imaju izbalansiranu momčad, čini mi se da su stvari sjele na svoje mjesto, prevladali su sve nervoze i kritike. Sve je u njihovim rukama. Iako, poraz u derbiju može preokrenuti dosta toga u korist Hajduka.

Što je najjači forte ovog Dinama?

– Osim Belje koji igra u sjajnoj formi, to su Valinčić i Lisica koji su bili i određene nepoznanice. Nismo znali kako će se snaći u novom okruženju. No, potvrdili su se kao velika pojačanja. Tu je i Stojković koji igra jako dobro. Nema lutanja s idejama, jasan je smjer, a igrači iz drugog plana znaju što im je činiti. Tko god dođe, nadopunjava se na sustav. To je dobra formula Dinama – kaže Musa.

Kakvoj će taktičkoj varijanti pribjeći Gonzalo García?

– Treneri uvijek imaju svoje osnovne planove. Svaka utakmica je posebna i prilagođavaš se suparniku. No, u ovom slučaju, smatram da Hajduk mora krenuti odlučno, mora preuzeti inicijativu. Agresivan pristup, uz podršku s tribina, može biti dobitna kombinacija. Znam što znači ta navijačka podrška u ovakvim utakmicama. Publika osjeti ideju igre i želju igrača, a svi zajedno mogu stvoriti ogromnu energiju. Do sada je to nedostajalo u momčadi Hajduka, a García nije uspio probuditi taj dodatni adut – ističe Musa.

Kada govorimo o ključnim polugama Hajduka, ovako na prvu možemo istaknuti inspiraciju Marka Livaje, dinamiku koju veznom redu daje Rokas Pukštas, ali i posebnu dimenziju s Tonijem Silićem na vratima... I što još?

– Ne smijemo zaboraviti ni Antu Rebića koji igra jako dobro i u ovom je trenutku najopasniji igrač Hajduka koji ima moć probiti protivničke linije i zabiti pogodak. On će biti najveća opasnost za Dinamo. Hajduku treba igra bez grča, jer momčad je tada tek na 50 posto.

Kojih se derbija sjećate iz karijere?

– Onog na Poljudu 2001. godine kada smo dobili 3:1 i bio je odlučujući u borbi za naslov prvaka. Bubalo je zabio dva, a ja jedan pogodak. Nema derbija koji bih volio zaboraviti, bilo je raznih utakmica. Izdvojio bih i pobjedu u kupu protiv Dinama 1999. godine – zaključio je Musa.