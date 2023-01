Predsjednik francuskog saveza bezobrazno govorio o Zidaneu pa se ispričao

Predsjednik Francuske nogometne federacije (FFF) Noel Le Graet ispričao se zbog nedavnih izjava o bivšoj zvijezdi i kandidatu za mjesto izbornika francuske reprezentacije Zinedineu Zidaneu. Le Graet je rekao da su izjave bile "nezgodne i da su posljedično izazvale veliki nesporazum", prenosi francuska novinska agencija AFP.

Prvi čovjek FFF-a stoga se u današnjoj izjavi za javnost osobno ispričao svjetskom prvaku iz 1998. s francuskom momčadi.

"Želio bih se ispričati zbog ovih primjedbi koje ni na koji način ne predstavljaju moje mišljenje o njemu i ne umanjuju važnost njegove nogometne karijere i sada uspješnog trenerskog rada. Zidane je inače bio kandidat za izbornika Francuske ako Didier Deschamps ode s klupe. FFF je potom u subotu objavio da je Deschamps, svjetski prvak 1998. kao igrač i 2018. kao trener, produljio ugovor do kraja 2026. godine", kazao je Le Graet. .

Govoreći za televiziju RMC Sport u nedjelju, Le Graet je rekao da se neće čak ni javljati na Zidaneov poziv.

"Zbog mene on može raditi što hoće. To nije moja stvar. Zapravo me nije briga za njega", rekao je Le Graet (81) na pitanje o Zidaneovu budućem putu, a prenosi AFP.

Kasnije se oglasio i Kylian Mbappé, najbolji strijelac prošlog Svjetskog prvenstva u Kataru. Francuski napadač na Twitteru je napisao: "Zidane je Francuska, ne možeš tako omalovažavati legendu."

Sportski dnevnik L'Equipe također je opisao riječi predsjednika FFF-a kao neprihvatljive, dok je ministrica sporta Amelie Oude-Castera pozvala Le Greata na Twitteru da se ispriča zbog potpunog nedostatka poštovanja.