Pred Engleskom je utakmica generacije, BBC tvrdi: 'Veći ulog nije postojao od 1966.'

BBC uoči večerašnjeg polufinala Svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine piše kako je pred reprezentacijom Thomasa Tuchela najveća utakmica u posljednjih gotovo 60 godina. Ugledni britanski medij smatra da Engleska u Atlanti ima priliku napraviti povijesni iskorak i izboriti svoje prvo finale Svjetskog prvenstva još od legendarnog trijumfa na Wembleyju 1966. godine.

Dvoboj protiv Argentine nije samo borba za mjesto u finalu, već i novo poglavlje jednog od najvećih reprezentativnih rivalstava u svjetskom nogometu. Dvije reprezentacije kroz desetljeća su odigrale niz povijesnih utakmica, zbog čega ovaj okršaj nosi dodatnu težinu.

Od osvajanja jedinog svjetskog naslova Engleska je samo dvaput stigla do polufinala Mundijala – 1990. u Italiji i 2018. u Rusiji. Oba pokušaja završila su razočaranjem, a sadašnja generacija ima priliku prekinuti gotovo šest desetljeća čekanja na novo finale i upisati se u povijest engleskog nogometa.

Posljednjih godina Engleska je redovito među najboljim reprezentacijama na velikim natjecanjima, ali je svaki put ostajala korak do trofeja. Izgubila je posljednja dva finala Europskog prvenstva, dok je na Svjetskom prvenstvu u Kataru zaustavljena u četvrtfinalu protiv Francuske.

U analizi se ističe kako dobri rezultati više nisu dovoljni jer se na najvišoj razini, na kraju, pamte samo osvojeni trofeji. Upravo je to ono što ovoj engleskoj generaciji još uvijek nedostaje.

Prisjeća se i bolnih poraza koji su obilježili posljednjih nekoliko godina. U polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. Engleska je protiv Hrvatske rano povela golom Kierana Trippiera, ali je na kraju izgubila 2:1 nakon produžetaka. Gotovo identičan scenarij dogodio se i u finalu Europskog prvenstva 2021. na Wembleyju. Luke Shaw zabio je već u drugoj minuti, no Italija se vratila i osvojila naslov nakon izvođenja jedanaesteraca.

Četvrtfinalni poraz od Francuske na Svjetskom prvenstvu 2022. dodatno je zabolio zbog promašenog kaznenog udarca Harryja Kanea u završnici susreta, dok je posljednje razočaranje stiglo prošle godine u finalu Eura, kada je Španjolska slavila 2:1.

Koliko je večerašnji susret važan pokazuje i golemi interes javnosti. Konferencija za medije engleskog izbornika Thomasa Tuchela morala je biti premještena u veću dvoranu jer prvotna nije mogla primiti sve zainteresirane novinare.

Tuchel vjeruje da je njegova momčad spremna napraviti odlučujući korak.

"Sada želimo izvući ono posljednje iz sebe. Želimo napraviti sljedeći korak."

Njemački stručnjak posebno je istaknuo atmosferu unutar reprezentacije.

"Stvarno mi se sviđa energija u našem kampu. Igrači su jako uzbuđeni i puni ambicije. Upravo to nam treba za ovu utakmicu."

Pobjednik večerašnjeg polufinala igrat će za naslov svjetskog prvaka protiv Španjolske, koja je u prvom polufinalu s 2:0 svladala Francusku.