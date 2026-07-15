Ukrajina potpisala 'Drone Deal', europski novac trošit će i na kineske komponente za dronove

– Hrvatska razumije razmjere agresije koju doživljavate, ne samo zato što smo nacije povezane zajedničkom poviješću već i zato što se naša zemlja prije 35 godina našla u sličnoj situaciji. I stoga prepoznajemo nepravdu kada je vidimo – poručio je premijer Andrej Plenković jučer u Kijevu, u govoru u povodu Dana državnosti Ukrajine, netom uoči sudjelovanja na summitu Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe.



– A ono što se tako dugo događa Ukrajini je jasna, nepobitna i teška nepravda. Niste je sami sebi nanijeli. Europa je nije izazvala. I nema drugog mogućeg objašnjenja osim jednostavne i tragične činjenice da je teritorijalno najveća zemlja na planetu, Rusija, jednostavno htjela više teritorija za sebe. Ali Ukrajinci su odlučili drugačije. A Europa i svijet stali su uz Ukrajinu. I nastavit ćemo to činiti – dodao je Plenković u tom govoru, koji je izgovorio na engleskom i na ukrajinskom jeziku.