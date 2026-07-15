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SAMIT UKRAJINE I JUGOISTOČNE EUROPE

Ukrajina potpisala 'Drone Deal', europski novac trošit će i na kineske komponente za dronove

Autor
Tomislav Krasnec
15.07.2026.
u 20:36

Premijer Plenković u Kijevu, na summitu Ukrajine i jugoistočne Europe

– Hrvatska razumije razmjere agresije koju doživljavate, ne samo zato što smo nacije povezane zajedničkom poviješću već i zato što se naša zemlja prije 35 godina našla u sličnoj situaciji. I stoga prepoznajemo nepravdu kada je vidimo – poručio je premijer Andrej Plenković jučer u Kijevu, u govoru u povodu Dana državnosti Ukrajine, netom uoči sudjelovanja na summitu Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe.

– A ono što se tako dugo događa Ukrajini je jasna, nepobitna i teška nepravda. Niste je sami sebi nanijeli. Europa je nije izazvala. I nema drugog mogućeg objašnjenja osim jednostavne i tragične činjenice da je teritorijalno najveća zemlja na planetu, Rusija, jednostavno htjela više teritorija za sebe. Ali Ukrajinci su odlučili drugačije. A Europa i svijet stali su uz Ukrajinu. I nastavit ćemo to činiti – dodao je Plenković u tom govoru, koji je izgovorio na engleskom i na ukrajinskom jeziku.

Ključne riječi
Andrej Plenković Ukrajina samit

Komentara 2

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20:56 15.07.2026.

Sa Europom če prije zaratiti ilegalni imigranti nego Rusija

LE
leontinkuric
20:51 15.07.2026.

Istok je daleko ispred Zapada u raketnoj tehnologiji. I ne samo to, Amerika je zaustavila napredak svog hipersoničnog oružja Dark Eagle, koje nije "radilo" ni u Zaljevu, jer su Kinezi uveli sankcije na ono što je za njega potrebno. Malo je vjerojatno da će novac pomoći, prije će to biti Zalužnij.

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