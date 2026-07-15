Ivković osuo paljbu u Americani: 'Smijem li ovo reći? Gadi mi se'

HRT-ov stručni komentator Tomislav Ivković kritizirao je ponašanje francuskih nogometaša nakon poraza od Španjolske u polufinalu Svjetskog prvenstva. U emisiji Americana, uoči drugog polufinalnog dvoboja između Engleske i Argentine, Ivković se osvrnuo na pobjedu Španjolske 2:0 i reakcije Francuza nakon utakmice.

Posebno mu je zasmetao odnos pojedinih igrača prema protivniku nakon završetka susreta. "Francuzi su se pokazali kao jako loši gubitnici. Ako u tom trenutku na kraju utakmice ne shvatiš da si odigrao najgoru utakmicu na prvenstvu, zbog toga što se jednostavno dogodi loš dan, onda je to problem. Nitko ne odigra savršeno prvenstvo", rekao je Ivković.

Dodao je kako smatra da poraz treba prihvatiti sportski, bez traženja izgovora. "Ne znam smijem li ovo reći. Meni se, pod navodnicima, gadi takav odnos prema protivniku kada izgubiš utakmicu, ne priđeš i ne čestitaš. Prva stvar, Mbappé je odmah otišao prema klupi, kao 'Pale sam na svijetu'. Hajdemo malo, ne može se sve vrtjeti oko nas ili vas ako nešto ne ide. Priznaj – bili smo lošiji, ali nemoj postavljati pitanja je li sudac bio ovakav ili onakav. Danas se može sumnjati u sve, a gdje ćemo doći ovako? Ja želim pričati o nogometu", poručio je bivši vratar.

Na njegove riječi nadovezao se i drugi HRT-ov analitičar Anton Samovojska, koji je također komentirao nekoliko situacija iz utakmice. "Ne sviđa mi se kada Mbappé u 86. minuti dođe protivničkom vrataru i kada ga tamo skoro nokautira, udari ga. No sviđa mi se sudac koji mu nije želio dati crveni karton da ne bi uništio atmosferu. Sudio je izvanredno, nemam nijednog prigovora", rekao je Samovojska.

Ivković je potom pohvalio igru Španjolske, istaknuvši kako joj, prema njegovu mišljenju, nedostaje samo još jedan veliki uspjeh. "Pričali su posljednjih dana da Španjolskoj nešto fali. Znate što im samo fali? Da osvoje SP i ništa više", kazao je. Samovojska je također istaknuo kvalitetu španjolske reprezentacije. "Divno ih je gledati. Kada ih gledaš, vidiš momčad, ali vidiš i neke pojedince. Ja obožavam Danija Olma", rekao je.

Da podsjetimo, Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila svoje drugo finale svjetskih prvenstava. U polufinalnom susretu slavila je s 2:0, a pogotke su postigli Mikel Oyarzabal iz jedanaesterca u 22. minuti te Pedro Porro u 58. minuti. U finalu ih čeka pobjednik susreta između Engleske i Argentine.