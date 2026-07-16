Bez milosti sasuo paljbu po izborniku: Tuchelove odluke su nas koštale, to je bila čista panika

Bivši kapetan Engleske Wayne Rooney oštro je kritizirao izbornika Thomasa Tuchela nakon poraza od Argentine (1:2) u polufinalu Svjetskog prvenstva, ustvrdivši da je obrambenim izmjenama sam pozvao probleme. Engleska je vodila sve do 85. minute zahvaljujući pogotku Anthonyja Gordona u 55. minuti, no u završnici je potpuno pala i dopustila Argentini preokret. Nakon vodstva Tuchel je odlučio zatvoriti utakmicu. U 72. minuti, odmah nakon stanke za osvježenje, umjesto Gordona uveo je Ezrija Konsu, a potom su u igru ušli i Dan Burn te Nico O'Reilly, zamijenivši ozlijeđene Reecea Jamesa i Declana Ricea. Rooney smatra da je upravo taj potez bio početak kraja.

- Doveli smo se u odličnu poziciju, a onda nismo znali što s njom. Povukli smo se, dopustili Argentincima da preuzmu inicijativu, stavili su nas pod pritisak i pukli smo. Čim su postigli prvi pogodak, bilo je jasno da će doći i drugi. Kada jednom preuzmeš kontrolu nad utakmicom, moraš je zadržati. Poveli smo 1:0, a onda smo se povukli, napravili izmjene i praktički zaigrali s petoricom ili šestoricom u zadnjoj liniji. Ako dopustiš Lionelu Messiju i Argentini da te pritišću, sam tražiš nevolje - rekao je Rooney.

Argentina je izjednačila u 85. minuti fantastičnim pogotkom Enza Fernándeza s distance, a pobjedu je u drugoj minuti sudačke nadoknade glavom donio Lautaro Martínez. Tuchel je tek u 96. minuti uveo Ivana Toneyja i Marcusa Rashforda, no tada je već bilo prekasno.

- To je panika, prava panika. Ne možete povesti i onda se predati. Predati loptu i predati svaku priliku da pokušate zabiti drugi gol. Ako ste napadač na terenu, povedete 1:0 i onda vidite promjene koje menadžer radi... gubite vjeru. Počinjete razmišljati: O ne, sad ćemo se povući na ovoliko dugo, kako ćemo izdržati? - pita se Rooney.

Statistika je bila poražavajuća: u razdoblju između Gordonovog pogotka i izjednačujućeg gola Enza Fernándeza, Engleska je imala samo 12 posto posjeda lopte. Izgubili su svaku napadačku oštricu, svaku mogućnost da zadrže loptu i odmore obranu. Postali su pasivni promatrači koji su samo čekali neizbježno.

- Kocka koju je bacio naš izbornik bila je igra s petoricom u obrani, što im je omogućilo da diktiraju igru. Moramo biti iskreni, odluke koje je Thomas Tuchel donio, koštale su nas finala.

Ono što Rooneyjevu kritiku čini još snažnijom jest činjenica da ovo nije prvi put da je upozorio na opasnosti Tuchelove taktike. Samo nekoliko tjedana ranije, u utakmici protiv Meksika na Azteci, Engleska se našla u sličnoj situaciji. Nakon isključenja Jarella Quansaha, vodili su 3:2 i Tuchel je ponovno pribjegao ultra-defanzivnom pristupu. Uveo je visokog Dana Burna, prebacio momčad u formaciju 5-3-1 i proveo posljednjih pola sata očajnički se braneći. Tada su uspjeli. Hvaljena je njihova borbenost, čvrstina i "bratstvo". No, Rooney je i tada, usred slavlja, bio glas razuma.

- Branili smo se sjajno, ali mislim da je bilo prerano odustati i reći: 'Više uopće nećemo imati loptu'", rekao je tada.

Upozorio je da je Meksiko igrao na ruku Engleskoj tako što su uporno nabacivali lopte u šesnaesterac, gdje su visoki engleski braniči dominirali.

- Mislim da bi nam bilo puno teže da je Meksiko malo više kombinirao oko kaznenog prostora i tjerao nas da izlazimo na loptu.

Argentina, za razliku od Meksika, nije ponovila istu pogrešku. Svjetski prvaci, predvođeni genijalnim Lionelom Messijem, znali su točno kako kazniti englesko povlačenje. Messi je shvatio gdje se nalazi prostor - na lijevom rubu sužene engleske vezne linije. Odatle je sijao kaos. Umjesto besciljnih centaršuteva, Messi je kirurški preciznim dodavanjima pronalazio suigrače.

Rooney nije bio usamljen u svojoj kritici. Cijeli niz bivših engleskih reprezentativaca i stručnjaka pridružio se osudi Tuchelove taktike. Bivši vratar Joe Hart povukao je paralelu s bivšim izbornikom.

- Gareth Southgate je kod kuće gledao ovu utakmicu i vjerojatno se sjetio svih kritika koje je trpio u velikim trenucima, kada bi Engleska povela pa se povukla. Ne vidim da se išta promijenilo - rekao je Hart.

- Koliko god hvalili Thomasa Tuchela, to što je ovako rano promijenio sustav, time je poručio da ne vjeruje svojoj momčadi, da ne misli da mogu zadati Argentini još koji udarac. Tuchel je doveden da bude razlika. Taktički, svi smo mislili da je pogriješio. Mislio sam da smo mogli zadržati zamah, uvesti krilne igrače. Na kraju, nismo imali odgovore - rekao je Micah Richards.

Alan Shearer, koji je komentirao utakmicu, složio se da je Tuchelova kocka propala.

- Odigrao je svoje karte vrlo, vrlo rano, u nadi da Engleska može izdržati, i to mu se obilo o glavu. Momčad nije imala ispušni ventil. Kad god bi osvojili loptu, nisu imali energije. Bili su fizički i mentalno gotovi nakon prvog gola Argentine.

Možda najoštriji bio je Michael Owen:



- Pogledajte Španjolsku na 1:0. To je hrabrost. A onda pogledajte Englesku na 1:0. Koja je razlika? Mi smo bolja momčad od Argentine, u to ne sumnjam. Ali zaslužili smo izgubiti. Uvođenje tri braniča kod vodstva 1:0... Kakvu to poruku šalje?"



- Navijači su potrošili puno novaca da bi bili ovdje i očekivao sam više. Argentina je svjetski prvak i znali smo koliko će biti teško. Naše izmjene nisu nam pomogle. Razočaran sam. Ponekad je za osvajanje ovakvih turnira potrebno i malo sreće - dodao je Rooney.