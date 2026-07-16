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Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Milanoviću usprkos, specijalci iz Lučkog spasili obraz Hrvatske na Champs-Élyséesu

16.07.2026. u 08:31

Hrvati su mogli poslati Kravat pukovniju, konjanike koji su tijekom 30-godišnjeg rata u Pariz kao plaćenici Luja XIII donijeli kravate. Hrvati su tu bili i u vrijeme Napoleonskih ratova, kad je granica bila na južnim sprudovima Save u Novom Zagrebu. Zapruđe je bilo Francuska!

Hrvatska zastava ipak se zavijorila Champs-Élyséesom! Koligod se pjenio, usprkos svim Milanovićevim balvanima, Plenković i antiteroristička jedinica iz Lučkog spasili su obraz Hrvatske na događaju koji je okupio doslovce SVE hrvatske političke i vojne saveznike. Naravno, nije tu bitna vojna parada, već iskazivanje zajedništva u prijelomnici europske povijesti. Ne, ne radi se o odlasku u rat! Koalicija voljnih nije imperijalna intervencionistička ekspedicija u Donbas, kako to trube moskovski agenti u Zagrebu, već mirovni korpus - koji nastupa isključivo ako sve strane potpišu mirovni sporazum.

Ključne riječi
Francuska koalicija voljnih Zoran Milanović

Komentara 2

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kozorog
08:36 16.07.2026.

ajd još neki hvalospjev hrvatima koji su ginuli za tuđe interese. i neki se kod nas još i ponose time...

PA
pasodoble12
08:41 16.07.2026.

Spasiti obraz? Rasprodaja suvereniteta i militarizacija je spašavanje obraza?

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