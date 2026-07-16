Milanoviću usprkos, specijalci iz Lučkog spasili obraz Hrvatske na Champs-Élyséesu

Hrvatska zastava ipak se zavijorila Champs-Élyséesom! Koligod se pjenio, usprkos svim Milanovićevim balvanima, Plenković i antiteroristička jedinica iz Lučkog spasili su obraz Hrvatske na događaju koji je okupio doslovce SVE hrvatske političke i vojne saveznike. Naravno, nije tu bitna vojna parada, već iskazivanje zajedništva u prijelomnici europske povijesti. Ne, ne radi se o odlasku u rat! Koalicija voljnih nije imperijalna intervencionistička ekspedicija u Donbas, kako to trube moskovski agenti u Zagrebu, već mirovni korpus - koji nastupa isključivo ako sve strane potpišu mirovni sporazum.