Argentinac koji je igrao u Dinamu: 'Hrvatska je moj dom, a neće mi biti žao ako izgubimo u finalu'

Najpoznatiji zagrebački Argentinac Luis Lucho Ibanez svoj je 38. rođendan, 15. srpnja, proslavio plasman Argentine u finale Svjetskog prvenstva.

- Doma sam gledao utakmicu protiv Engleske, sa sinom i prijateljima, stvarno je bilo dobro. Drago mi je da smo okrenuli; inače, prije utakmice najavio sam kako ćemo pobijediti 2:1, i u to sam vjerovao i nakon što smo gubili 0:1. Vjerojao sam u preokret! - kaže Lucho i nastavlja:

- Ma držali smo loptu, vidio sam po gardu igrača koliko su nabrijani, kako idu i svaki duel sto posto, kako se ne štede, a kada je tako - onda znaš da će kad-tad pasti gol.

Lucho, s koliko godina ste otišli iz Argentine, koliko ste vezani za zemlju svog rođenja?

- Otišao sam od kuće s 19 godina, vezan sam jako za svoju domovinu. Prije sam išao doma dva puta godišnje, pa sam zbog karijere išao samo jednom godišnje, sada sam bio u lipnju, a ići ću opet u prosincu. Roditelji su mi tamo i sestre, žive u Morenu, pregrađu Buenos Airesa. Nogomet sam kao dječak počeo igrati u svom kvartu Morenu, a onda sam prešao u Bocu, u kojoj sam ostao deset godina

Dugo je vremena otkad ste otišli iz Argentine; jeste li danas više Hrvat ili Argentinac, s koliko emocija pratite nastupe gauča, pjevate li himnu "Oid, mortales"?

- Ma ja sam u krvi, u srcu pravi Argentinac, ali isto tako imam emociju prema Hrvatskoj jer sam tu već 18 godina. Za dvije godine bit će mi pola života u Argentini, pola u Hrvatskoj, pa me možete razumjeti. Ali, moje srce snažno kuca za Argentinu, to se nikada neće promijeniti, to je dražava u kojoj sam rođen i uspomene iz djetinnjstva su nezaboravne. Himna? Kako je ne bih znao! Pjevam je, naravno; pa da ne znam himnu svoje zemlje, mogao bih se odmah ubiti!

Što je najveća vrijednost današnje reprezentacije Argentine, uz naravno Messija? Jesu li gauči bolji nego prije četiri godine u Kataru?

- Nisu bolji nego u Kataru, tada su bili baš moćni. Sad su glavni igrači stariji, ali su i dalje momčad. Razlika između Argentine i ostalih reprezentacija je u tome što moji Argentinci na terenu ginu jedan za drugoga. Svi novi igrač koji su došli sjajno su se uklopili, prihvativši da je momčad iznad svega. Naravno da oni svi igraju za Messija, što je i normalno, ali njihov pristup je vojnički. Zbog toga su došli do finala. Nije to bilo vidljivo samo protiv Engleske, nego i protiv Zelenortskih Otoka, pa protiv Egipta - vidjeli ste kakav je to žar u njima, kakav karater!

Poznajete li nekog od reprezentativaca?

- Poznajem Paredesa, bili smo zajedno u Boci, pamtim ga dok je bio još dječak, stalno smo se viđali u klubu. S Otamedijem sam igrao u mladoj reprezentaciji, pa poznajem i njega, a ostale ne.

Je li za vas Argentina favorit u finalu?

- Ne znam baš, Španjolska je jaka i mislim da je ona ipak favorit.

U redovima Španjolske igra vaš prijatelj Dani Olmo. Od kada se poznajete?

- Kada je Dani kao dječak došao u Dinamo, Andy (menadžer Bara, nap.a.) mi je kazao: "Čuvaj ga kao brata!". Tako sam i postupio, brinuo sam se godinu dana za Danija, pa i kada sam otišao iz Dinama, bili smo stalno na vezi. Da, oduvijek smo jako, jako bliski, i zbog toga me Dani Olmo 2024. godine zvao u Berlin na finale Europskog prvenstva. Uživo sam gledao kako Dani postaje europski prvak.

Dani nikada ne zaboravlja ljude koji su mu bili važni i Hrvatsku, zemlju u kojoj se kao igrač afirmirao?

- Tako je odgojen, Dani ima predivnu obitelj koja mu je usadila te vrijednosti. Da, Dani nikada ne zaboravlja koliko mu je Dinamo bio važan u karijeri, ali ni prijatelje koji su ga prigrlili kada je još bio anoniman dečko. Zbog svega toga i ima tako uspješnu karijeru - jer je dobar čovjek. Čujemo se stalno za vrijeme SP-a; nekidan kada su pobijedili Francuze, rekao sam mu: "Dani, vidimo se u finalu". Uvjeren sam bio u uspjeh Argentine.

Za koga ćete navijati u finalu?

- Teško mi je, ali ipak ću slušati svoje srce i navijati za svoju Argentinu. A ako izgubimo, opet mi neće biti žao jer će pobijediti moj prijatelj.

Je li za vas kao Argentinca veći Maradona ili Messi?

- Ipak Messi. Dokazao je da je najveći još kada je postao prvak svijeta 2022. godine - ne samo najveći nogometaš Argentine, nego u povijesti nogometa. To je potvrdio i plasmanom u još jedni finale s Argentinom. Inače, imam na lijevoj lopatici istetotoviran Maradonin potpis, a ako Argentina sada postane prvak svijeta, negdje ću morati dati istotevirati i Messijev - zaključio je Lucho Ibanez.