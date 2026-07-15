FOTO Plenković nosio ruže ukrajinskim herojima, a onda Zelenski dao dosad neviđeni orden
Hrvatski premijer Andrej Plenković u srijedu je boravio u Kijevu, gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana državnosti Ukrajine, kao i na petom sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Bio je to njegov šesti posjet ukrajinskoj prijestolnici od početka ruske invazije 2022. godine.
Plenković je zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prvom damom Olenom Zelenskom te čelnicima i predstavnicima partnerskih država odao počast poginulim ukrajinskim vojnicima polaganjem cvijeća kod Zida sjećanja i minutom šutnje.
„Kroz stoljeća rata i pokušaja da joj se porekne identitet i mjesto u povijesti, Ukrajina je opstala“, poručio je Plenković, dodajući kako se odlučnost ukrajinskog naroda vidi u vojnicima koji brane zemlju, učiteljima koji rade pod uzbunama, liječnicima i volonterima.
Istaknuo je da Hrvatska prepoznaje nepravdu kada je vidi te da je ono što se događa Ukrajini „jasna, neosporiva i teška nepravda“. „Ukrajina nije kriva za ovaj rat, niti ga je isprovocirala Europa. Ne postoji drugo objašnjenje osim tragične činjenice da je teritorijalno najveća država na svijetu jednostavno htjela još teritorija za sebe“, rekao je Plenković, govoreći o ruskoj agresiji.
Na svečanosti u Kijevu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uručio je predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen novi ukrajinski državni orden – Orden Europe. Riječ je o novom odlikovanju koje je Zelenski ustanovio na Dan ustava, a von der Leyen je prva osoba kojoj je dodijeljeno.
Odlikovanje joj je uručeno za, kako je navedeno, osobni doprinos približavanju Ukrajine punopravnom članstvu u Europskoj uniji, jačanju ukrajinske otpornosti u obrani neovisnosti te promicanju međunarodne suradnje, demokracije i mira.
Zelenski je zahvalio von der Leyen na potpori ukrajinskom europskom putu, podsjetivši da je Ukrajina zahtjev za članstvo u EU-u predala 28. veljače 2022., nekoliko dana nakon početka ruske invazije. „Želim vam zahvaliti što ste uvijek vjerovali u nas“, poručio je ukrajinski predsjednik.
Von der Leyen je kazala kako Ukrajinci ne brane samo svoju budućnost nego i sigurnost cijelog europskog kontinenta. Najavila je i novo partnerstvo EU-a i Ukrajine u obrambenoj industriji, koje bi trebalo biti pokrenuto kroz sporazum o dronovima.
Na obilježavanju Dana državnosti u Kijevu sudjelovali su i predsjednici Albanije i Moldove, Bajram Begaj i Maia Sandu, rumunjski predsjednik Nicușor Dan, slovenski premijer Janez Janša te drugi europski i međunarodni dužnosnici.