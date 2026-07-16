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NEMOJTE RISKIRATI

Imate li ovu tavu kod kuće? Državni inspektorat izdao upozorenje zbog teškog metala

Teflonska tava
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 15:41

Potrošačima se preporučuje da proizvod ne koriste i da ga vrate prodavaču ili ga zbrinu prema uputama trgovine

Državni inspektorat Republike Hrvatske izdao je upozorenje potrošačima zbog opoziva Napoleon tave od lijevanog željeza s odvojivom ručkom i podmetačem. Proizvod marke Wolf Steel (šifra 8709023901, EAN 629162560032, oznaka 56003) povlači se s tržišta zbog rizika od migracije arsena, što znači da tava može sadržavati štetni teški metal.

Opoziv se temelji na neusklađenosti proizvoda s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom. Proizvođač je kanadska tvrtka Wolf Steel Ltd., a proizvod se u Hrvatskoj prodavao u maloprodaji Lesnina H d.o.o., Zagreb. Potrošačima se preporučuje da proizvod ne koriste i da ga vrate prodavaču ili ga zbrinu prema uputama trgovine.

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Ključne riječi
državni inspektorat tava Barkod

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