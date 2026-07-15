VIDEO Snažno nevrijeme stiglo u Hrvatsku: Udari vjetra nosili smeće, impresivan prizor na nebu

Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je u srijedu navečer područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u Arenu pogledati film Vinka Brešana "Kako je počeo rat na mom otoku", pola sata prije projekcije obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena.

Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se formirao shelf cloud, karakterističan oblak povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Ovakvi oblaci često najavljuju naglu promjenu vremena, jače udare vjetra i pljuskove. Tijekom večeri pulski vatrogasci su imali četiri intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, dok se promet odvijao bez većih zastoja i poteškoća.

Ranije smo pisali, da podsjetimo, da se s mora prema Hrvatskoj približava snažan olujni sustav koji bi tijekom noći i četvrtka ujutro mogao donijeti lokalno izraženije pljuskove, grmljavinu i jak vjetar. Prema informacijama koje je objavio IstraMet, sustav je vrlo jak, no zasad se čini kako bi glavninom mogao zaobići Istru i nastaviti put prema sjevernoj Dalmaciji. "Na moru se razvio vrlo jak olujni sustav, ali čini se kako će glavninom ipak okrznuti Istru. Juri prema sjeveru Dalmacije", piše IstraMet.

Dolazak promjene vremena najavio je i meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja, koji je istaknuo kako će jedan atmosferski poremećaj prijeći preko našeg područja te stvoriti uvjete za jače pljuskove i grmljavinu. Ljetni mjeseci inače su razdoblje kada su ovakve pojave češće jer je energija u atmosferi velika, što pogoduje razvoju nevera i snažnijih grmljavinskih sustava, objasnio je Brzoja.

Prema prognozi, tijekom noći i u četvrtak prijepodne u većem dijelu Hrvatske očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno nevrijeme može biti praćeno jakim vjetrom. Uz prolazak poremećaja na Jadranu će zapuhati jak sjeverozapadnjak i bura, osobito na sjevernom i srednjem dijelu obale. Nakon prolaska sustava vrijeme bi se trebalo brzo stabilizirati pa se u nastavku dana očekuju i sunčana razdoblja.

Iako će nevrijeme donijeti kratkotrajno osvježenje, vrućine zasad ne prestaju. Na Jadranu je i dalje na snazi upozorenje zbog opasnosti od toplinskog vala, a temperature će u četvrtak dosezati oko 30 do 32 stupnja na sjevernom Jadranu te do 34 stupnja u Dalmaciji.

Promjena vremena neće označiti kraj toplinskog vala. Prema prognozi, u petak će ponovno prevladavati sunčano i vruće vrijeme, no kasnije poslijepodne i navečer stiže novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će se zadržati i tijekom subote. Od nedjelje se očekuje smirivanje vremena, uz više sunčanih razdoblja, dok bi idući tjedan trebao donijeti osjetno ugodnije temperature, s dnevnim vrijednostima uglavnom oko 25 i 26 stupnjeva.

Spomenimo i da je ranije danas snažno nevrijeme praćeno tučom pogodilo dijelove Gorskog kotara i Like. Tuča je mjestimice bila toliko intenzivna da je zabijelila krajolik, a na snimkama na društvenim mrežama, primjerice iz Jablana kod Vrbovskog, vidi se kako se zbog obilnih padalina i tuče cesta na trenutke jedva razaznaje. Osim Jablana, nevrijeme je pogodilo i Modruš u Lici, odakle su se također pojavile snimke na društvenim mrežama. Meteorološka stranica Neverin javila je da se Modruš u jednom trenutku našao točno u središtu olujne ćelije. Snimke nevremena možete pogledati ovdje.

Olujno vrijeme nije zahvatilo samo ta područja. Stanovnici naselja u okolici Ogulina javljaju da je oluja protutnjala njihovim krajem, no ubrzo nakon nje ponovno se pojavilo sunce. Iz Slavonskog Broda također su stizale dojave o obilnoj kiši. "Bez leda, ali potop. Plivamo", napisao je jedan korisnik na društvenim mrežama.