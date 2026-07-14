6 minuta nadoknade.
Unai SImon je spasio situaciju za Španjolsku nakon što je izletio na loptu ispred Mbappea.
Umalo su Francuzi teško platili poigravanje s loptom u obrani. Na njihovu sreću, otišla je u korner.
Pedro Porro se okušao s udarcem iz daljine, no ta lopta je otišla daleko iznad gola.
Žuti karton za Cucurellu.
Saliba mora napustiti igru zbog ozljede, umjesto njega će ući Lacroix.
Igra se nastavlja.
Pauza za osvježenje.
Oyarzabal je realizirao jedanaesterac te Španjolska vodi 1-0.
Bit će kazneni udarac za Španjolsku nakon prekršaja na Yamalu.
Sada su Francuzi uspostavili kontrolu nad loptom u zadnjih par minuta.
Francuzi su u tri dodavanja došli u opasnu situaciju nakon izlaska u kontru, no nakon svega bit će korner.
Žuti karton za Rabiota.
Španjolska drži loptu kroz kratka dodavanja, dok Francuzi čekaju pogrešku i priliku za kontranapad.
Utakmica je počela.
Prvi finalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva bit će poznat večeras od 21 sat, kada se u Dallasu sastaju Francuska i Španjolska. Bit će to dvoboj aktualnog svjetskog viceprvaka i aktualnog europskog prvaka, a pobjednik će osigurati mjesto u borbi za naslov najboljeg na svijetu.
Drugi polufinalni par čine Argentina i Engleska, koje će svoj susret odigrati u srijedu također od 21 sat.
Uoči velikog okršaja Francuska ulazi s ulogom blagog favorita, no obje reprezentacije na turniru su pokazale impresivnu formu. Didier Deschampsova momčad ostvarila je maksimalan učinak – šest pobjeda u šest utakmica – dok Španjolska iza sebe ima pet pobjeda i jedan remi, i to protiv Zelenortskih Otoka u uvodnom kolu skupine.
Dvoboj u Dallasu donosi i sudar različitih nogometnih stilova. Francuzi se tradicionalno oslanjaju na individualnu kvalitetu, fizičku moć i brzinu svojih ofenzivaca, dok Španjolska svoju snagu pronalazi u posjedu lopte, kontroli ritma i dominantnoj igri veznog reda.
Obje reprezentacije u polufinale dolaze bez poraza, svjesne da ih samo jedna pobjeda dijeli od velikog finala i prilike za osvajanje svjetske titule.
Komentara 2
Naprijed španjolska do pobjede.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Vozač autobusa 269 postao junak Sesveta: Nakon što je putnici pozlilo, napravio je potez koji se rijetko viđa
Napetosti uz hrvatsku granicu, mještani blokirali cestu: 'Ne preostaje nam ništa drugo'
FOTO Pogledajte dolazak na večeru: Dio čelnika sa supružnikom, Plenković i Vučić među onima koji su prošetali sami
Želite prijaviti greške?
Litra trajnog uvoznog mlijeka 0,45 eura, a domaćeg nema ispod 0,84
EU kreće u veliki obračun s poplavom paketa iz Kine, famozna 3 eura samo su prvi korak
Zelenski smijenio premijerku i najavljuje novu vanjskopolitičku strategiju
Tradicija koja se boji razvoja ne čuva prošlost. Od prošlosti pravi ideologiju
Još iz kategorije
FIFA otkrila zvijezde ceremonije zatvaranja SP-a: Na pozornicu stižu svjetski poznata imena
FIFA je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, te 16 gradova domaćina
Balogun progovorio o odluci FIFA-e koja je uzburkala javnost: 'Vidjelo se da su suigrači bili nervozni'
Balogun je crveni karton dobio u utakmici prvog kruga nokaut faze protiv Bosne i Hercegovine, a FIFA-ina odluka da Balogunu ukine suspenziju izazvala je brojne kritike
VIDEO Otac najveće španjolske zvijezde burno reagirao na novinare: 'Nemojte mene snimati, idite njemu čestitati'
Yamalov otac nije putovao u Sjedinjene Američke Države tijekom Svjetskog prvenstva zbog zdravstvenih problema, zbog kojih je ostao u domovini
Manchester City kreće po senzaciju Svjetskog prvenstva. Cijena? Vrtoglavih 100 milijuna eura
Lille je, prema dostupnim informacijama, spreman saslušati ponude, ali neće olako pustiti jednog od svojih najvećih dragulja
Argentina uputila poseban zahtjev, FIFA ga ekspresno odobrila
Umjesto prepoznatljivih svijetloplavih i bijelih pruga, svjetski prvaci nastupit će u tamnoplavoj opremi
Prođe li Argentina u finale, evo tko je najveći favorit za glavnog suca
Godinama vrlo dobro kotiraju francuski suci Clement Turpin i Francois Letexier, ali oni otpadaju ukoliko Francuska pobijedi Španjolsku u polufinalu te time treći put u nizu izbori finalnu utakmicu
Još se čeka Yamalova velika utakmica na SP-u: 'Rekao sam mu da ne brine i da uživa'
Yamal je na SP stigao s ozljedom mišića od koje se postepeno oporavljao te je usprkos velikim očekivanjima u dosadašnjem tijeku SP-a postigao tek jedan gol
Stigla potvrda da je Hrvatska najviše oštećena na SP-u: Fifa nakon ovog nema opravdanje!
Prema analizi, najviše odluka koje su išle u korist reprezentacija zabilježeno je kod Meksika (7,1 na 100 prekršaja) i Argentine (6,7). S druge strane, najveći broj odluka koje su nakon VAR intervencije bile nepovoljne za neku momčad imale su Hrvatska (6,5), Iran (5,4) te Katar (5,1)
Apel argentinskih ratnih veterana uoči Engleske: 'Ovo nije oružani revanš niti kompenzacija'
Veterani ističu da se suverenitet brani na „međunarodnim forumima diplomatskim putem i povijesnom istinom” te na temelju argentinskog ustava koji trajno poziva na povratak „Malvina”. Oni smatraju da je ključno "povući jasnu crtu između sportske strasti i nacionalnog cilja”, stoji u priopćenju
Navijači su neugodno iznenađeni Fifinim izborom sudaca za polufinale, evo o čemu je riječ
Fifa pri izboru sudaca službeno ističe njihovu kvalitetu, kontinuitet nastupa i izvedbe na domaćim i međunarodnim utakmicama. Kontinentalna pripadnost može biti jedan od čimbenika, ali nema službene objave da je ona bila ključna pri izboru Elfatha i Bartona, što je ostavilo dosta upitnika
Do kada će francuska trpiti poniženja ne igranja ........