PUNO SPORNIH ODLUKA

Stigla potvrda da je Hrvatska najviše oštećena na SP-u: Fifa nakon ovog nema opravdanje!

Prema analizi, najviše odluka koje su išle u korist reprezentacija zabilježeno je kod Meksika (7,1 na 100 prekršaja) i Argentine (6,7). S druge strane, najveći broj odluka koje su nakon VAR intervencije bile nepovoljne za neku momčad imale su Hrvatska (6,5), Iran (5,4) te Katar (5,1)