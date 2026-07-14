Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
14.07.2026. u 21:33
Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti uživo na portalu Večernji.hr
Francuska
0-1
Španjolska
Oyarzabal 22'
Polufinale SP-a, 21:00, Arlington, Texas
Nadoknada
45' (Nadoknada)

6 minuta nadoknade.

42'

Unai SImon je spasio situaciju za Španjolsku nakon što je izletio na loptu ispred Mbappea.

38'

Umalo su Francuzi teško platili poigravanje s loptom u obrani. Na njihovu sreću, otišla je u korner.

37'

Pedro Porro se okušao s udarcem iz daljine, no ta lopta je otišla daleko iznad gola.

Žuti karton
31' (Žuti karton )

Žuti karton za Cucurellu.

Zamjena
30' (Zamjena)

Saliba mora napustiti igru zbog ozljede, umjesto njega će ući Lacroix.

27'

Igra se nastavlja.

24'

Pauza za osvježenje.

Gol
22' (Gol)

Oyarzabal je realizirao jedanaesterac te Španjolska vodi 1-0.

Penal
20' (Penal)

Bit će kazneni udarac za Španjolsku nakon prekršaja na Yamalu.

17'

Sada su Francuzi uspostavili kontrolu nad loptom u zadnjih par minuta.

16'

Francuzi su u tri dodavanja došli u opasnu situaciju nakon izlaska u kontru, no nakon svega bit će korner.

Žuti karton
8' (Žuti karton )

Žuti karton za Rabiota.

5'

Španjolska drži loptu kroz kratka dodavanja, dok Francuzi čekaju pogrešku i priliku za kontranapad.

Početak
1' (Početak)

Utakmica je počela.

 

Prvi finalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva bit će poznat večeras od 21 sat, kada se u Dallasu sastaju Francuska i Španjolska. Bit će to dvoboj aktualnog svjetskog viceprvaka i aktualnog europskog prvaka, a pobjednik će osigurati mjesto u borbi za naslov najboljeg na svijetu.

Drugi polufinalni par čine Argentina i Engleska, koje će svoj susret odigrati u srijedu također od 21 sat.

Uoči velikog okršaja Francuska ulazi s ulogom blagog favorita, no obje reprezentacije na turniru su pokazale impresivnu formu. Didier Deschampsova momčad ostvarila je maksimalan učinak – šest pobjeda u šest utakmica – dok Španjolska iza sebe ima pet pobjeda i jedan remi, i to protiv Zelenortskih Otoka u uvodnom kolu skupine.

Dvoboj u Dallasu donosi i sudar različitih nogometnih stilova. Francuzi se tradicionalno oslanjaju na individualnu kvalitetu, fizičku moć i brzinu svojih ofenzivaca, dok Španjolska svoju snagu pronalazi u posjedu lopte, kontroli ritma i dominantnoj igri veznog reda.

Obje reprezentacije u polufinale dolaze bez poraza, svjesne da ih samo jedna pobjeda dijeli od velikog finala i prilike za osvajanje svjetske titule.

Komentara 2

Pogledaj Sve
JU
Jumbo
21:04 14.07.2026.

Do kada će francuska trpiti poniženja ne igranja ........

BR
Brijest1
20:56 14.07.2026.

Naprijed španjolska do pobjede.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još