Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠNI SHOW

FIFA otkrila zvijezde ceremonije zatvaranja SP-a: Na pozornicu stižu svjetski poznata imena

FIFA World Cup 2026: JUL 06 USA Vs Belgium
Steve Faber
VL
Autor
Hina
14.07.2026.
u 19:26

FIFA je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, te 16 gradova domaćina

Međunarodna nogometna federacija (FIFA)  objavila je da će se ceremonija zatvaranja Svjetskog prvenstva 2026. održati u nedjelju, 19. srpnja, uoči finalne utakmice na stadionu u New Yorku.

U programu će nastupiti talijanska pjevačica Laura Pausini, britanski pjevač Robbie Williams, američka pjevačica Nicole Scherzinger i internetska zvijezda 'IShowSpeed', dok će se publici obratiti i holivudski glumac Tom Cruise.

Američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, izvest će himnu Sjedinjenih Američkih Država prije početka finalne utakmice.

FIFA je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, te 16 gradova domaćina, uz kombinaciju glazbe, kulture i nogometa. Program organizira produkcijska kuća "Balic Wonder Studio", a FIFA je najavila da će u narednim danima biti predstavljeni dodatni izvođači i posebni gosti.

„Ceremonija zatvaranja zaokružit će priču o ovom povijesnom Svjetskom prvenstvu kroz glazbu, kulturu i nogomet, prije nego što dugo očekivano finale počne odlučivati ​​o novom svjetskom prvaku“, rekao je direktor operacija Svjetskog prvenstva Heimo Shirgi.

Ceremonija će započeti u 13:30 sati po lokalnom vremenu, 90 minuta prije početka finala, a vrata stadiona otvaraju se četiri sata prije utakmice. Organizatori su pozvali navijače da dođu rano kako bi sudjelovali u popratnom programu i zabavi prije finala.

Cup tree provided by Sofascore
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!