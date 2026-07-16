Bellingham poludio nakon 1:1 i vikao na svoga vratara: Pa pucao ti je po sredini gola!

Argentina je izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu u Atlanti svladala Englesku 2:1, a nakon utakmice u središtu pozornosti našao se engleski izbornik Thomas Tuchel zbog svoje taktičke odluke nakon vodećeg pogotka.

Nakon što je Anthony Gordon doveo Englesku u vodstvo, Tuchel je povukao momčad duboko u obranu i obrambenim izmjenama prepustio inicijativu Argentini. Gauči su sve češće dolazili do lopte na protivničkoj polovici i bez većeg pritiska gradili napade, što je na kraju rezultiralo izjednačenjem.

Pogodak za 1:1 postigao je Enzo Fernandez, koji je na dvadesetak metara od gola primio loptu bez čvrstog čuvara, namjestio se i preciznim udarcem desnom nogom pogodio desni dio mreže Jordana Pickforda.

Nakon pogotka otvorila se rasprava je li engleski vratar mogao bolje reagirati i biti bolje postavljen. Pojedini engleski mediji tvrde kako je Jude Bellingham odmah nakon gola prigovorio Pickfordu.

"Pa pucao ti je po sredini gola!", navodno je povikao veznjak Engleske svom vrataru.

Argentina će u nedjelju od 21 sat u finalu igrati protiv Španjolske, tražeći drugi uzastopni, odnosno ukupno četvrti naslov svjetskog prvaka.