Tuchel pod žestokom paljbom nakon sloma Engleske: 'Sam je predao utakmicu Argentini'

Engleski snovi o osvajanju Svjetskog prvenstva ponovno su se pretvorili u razočaranje. Gordi Albion još jednom je ostao bez prilike za najveći nogometni trofej, a kobna se ponovno pokazala Argentina koja je u dramatičnom polufinalu slavila s 2:1 i izborila borbu za naslov svjetskog prvaka.

Momčad Thomasa Tuchela bila je nadomak povijesnog plasmana u finale nakon što je Anthony Gordon u 55. minuti donio prednost Englezima. Ipak, vodstvo nije izdržalo do kraja. Argentina je u završnici pritisnula, a preokret su režirali Enzo Fernandez pogotkom u 85. minuti te Lautaro Martinez koji je u sudačkoj nadoknadi zabio za veliko slavlje Gaučosa.

Novi neuspjeh dodatno je produžio englesku agoniju koja traje još od 1966. godine, kada je posljednji put osvojeno Svjetsko prvenstvo. Nakon utakmice britanski mediji nisu štedjeli kritike, a najveći dio odgovornosti usmjeren je prema izborniku Thomasu Tuchelu i njegovim odlukama u završnici susreta.

Engleskim stručnim komentatorima posebno je zasmetalo što se momčad nakon vodstva povukla duboko na svoju polovicu i prepustila Argentini inicijativu. Smatraju kako je takav pristup omogućio aktualnim svjetskim prvacima da preuzmu kontrolu i pronađu put do preokreta.

Gary Neville u analizi za Sky Sports nije skrivao razočaranje.

'Engleska nikada neće imati bolju priliku doći do finala. Bili su pet minuta plus nadoknadu udaljeni od finala.'

Bivši engleski reprezentativac posebno je kritizirao reakciju momčadi nakon postignutog gola.

'Postali su preuski i povukli su se preduboko.'

Takvog mišljenja bio je i reporter Rob Dorsett, koji je izravno prozvao Tuchelove taktičke poteze. Smatra kako je njemački stručnjak, upravo zbog čega je i doveden na klupu Engleske, zbog sposobnosti vođenja velikih nokaut utakmica, ovaj put pogriješio.

'Čovjek kojeg je FA zaposlio zbog briljantnog taktičkog njuha u nokaut utakmicama mora priznati pogrešku. Engleska je povela i imala prednost, a Tuchel se odmah prebacio na čuvanje rezultata. Povlačenje u duboku obranu na više od pola sata s nadoknadom prebacilo je sav zamah na stranu Argentine.'

Svoje viđenje dao je i Roy Keane, koji je kao i uvijek bio kratak i izravan.

'Pobijedila je bolja momčad.'

Britanski tabloidi također su se odmah nakon utakmice oglasili emotivnim naslovima. Mirror je pisao o novoj 'engleskoj agoniji' na Svjetskom prvenstvu, dok je Daily Mail poraz opisao kao okrutan kraj nakon što je momčad ispustila prednost protiv Argentine. The Sun je sve sažeo u nekoliko riječi – 'San je gotov', dok je Daily Express naglasio kako su Argentinci zadali bolan udarac engleskim nadama o osvajanju svjetske titule.

Još jedno veliko natjecanje tako završava na isti način za Englesku – s osjećajem da je bila blizu, ali ipak nedovoljno blizu. Argentina će se boriti za trofej, a Gordi Albion ponovno će morati čekati novu priliku.