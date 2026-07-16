Tragedija u obitelji mladog igrača i juniorskog svjetskog prvaka: Hitno traže pomoć

Splitski Jadran obratio se svojim navijačima kako bi potražili pomoć za svog mladog igrača Mihaela Mladinea. Njegov otac Ante pretrpio je teški moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se nalazi u komi. Obitelj sada traži financijsku pomoć kako bi Ante bio hitno prevezen u Hrvatsku.

"Poštovani prijatelji Kluba, obraćamo vam se s molbom za pomoć našem Mihaelu Mladineu, junioru VK Jadran i novom članu seniorske momčadi, koji je nedavno s hrvatskom U18 reprezentacijom osvojio naslov svjetskih prvaka u Portugalu.

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Nažalost, Mihaelova obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje. Njegov otac Ante doživio je moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se trenutno nalazi u komi. Obitelj prikuplja sredstva kako bi omogućila njegov hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i nastavak liječenja.

Pozivamo sve koji su u mogućnosti da pomognu, sukladno svojim mogućnostima. Svaka donacija, kao i svaka podijeljena objava, znači puno obitelji u ovim teškim trenucima" - objavio je splitski klub.

Sve potrebne podatke za pružanje pomoći možete pronaći OVDJE.