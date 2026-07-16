Mbappé: Bili smo loši i taktički i tehnički

Kylian Mbappé nije tražio opravdanja nakon što je Francuska porazom od Španjolske ostala bez trećeg uzastopnog nastupa u finalu Svjetskog prvenstva. Francuski kapetan otvoreno je govorio o taktičkim i tehničkim propustima svoje momčadi, naglasivši da dogovoreni plan nije proveden na terenu.

- Nismo odigrali utakmicu kakvu smo morali. Ni taktički, ni tehnički, ni prema razini koju smo pokazali. Kada u polufinalu Svjetskog prvenstva ne napraviš ono što bi trebao, ne možeš pobijediti, rekao je Mbappé.

Francuska je željela visokim pritiskom poremetiti španjolsku izgradnju napada, ali je suparnik od početka nametnuo svoju igru i preuzeo kontrolu nad sredinom terena.

- Za razliku od nas, Španjolci su se držali svog plana. To je momčad koja voli imati loptu, kontrolirati posjed i diktirati ritam. Naša je ideja bila visoko ih pritisnuti i spriječiti da utakmicu uvedu u ritam koji njima odgovara, ali nismo uspjeli u tome, priznao je kapetan Francuske.

Mbappé je posebno istaknuo probleme u presingu, zbog kojih su Fabián Ruiz i Rodri imali previše vremena za organizaciju španjolskih napada.

- U presingu smo stalno bili u situaciji tri na dva u sredini terena, a protiv Španjolske to odmah postaje velik problem. Fabiánu i Rodriju dopuštali smo previše vremena za igru. Nedostajalo nam je komunikacije. Trebali smo igrati više jedan na jedan i natjerati ih da trče bez lopte jer to nije ono što vole.

Francuzi su, dodao je, griješili i kada bi uspjeli osvojiti loptu. Loši prvi dodiri i neprecizna dodavanja onemogućavali su im da ozbiljnije ugroze španjolsku obranu.

- Napravili smo previše tehničkih pogrešaka. Kada smo imali priliku ugroziti ih, nismo znali kako to učiniti. Dopustili smo im da diktiraju tempo, umjesto da smo promijenili odnos snaga. Tu smo zakazali.”

Španjolska je povela pogotkom Mikela Oyarzabala iz jedanaesterca u 22. minuti, a prednost je u nastavku povećao Pedro Porro. Francuski izbornik Didier Deschamps pokušao je izmjenama promijeniti tijek susreta, ali njegova momčad nije pronašla način da poremeti suparničku kontrolu.

- Čak i kada bismo osvojili posjed, prvi dodir i prvo dodavanje nisu bili na razini polufinala Svjetskog prvenstva. Kada sve to spojite, dobijete poraz. Kao i svi ostali, osjećam silno razočaranje. Sanjali smo finale, željeli smo Francuskoj dati još jednu priliku da sanja i ponovno ispiše povijest, rekao je Mbappé.

Francuskoj sada preostaje utakmica za treće mjesto, ali Mbappé smatra da momčad mora prihvatiti poraz i okrenuti se novim obvezama.

- Moramo se s ovime suočiti uzdignute glave. Razočaranje je tako veliko da ga je teško opisati riječima. Morat ćemo se sabrati, otići na odmor i nastaviti dalje. Nogomet nikoga ne čeka. Čekaju novi izazovi, u klubu i reprezentaciji.

Na kraju je preuzeo odgovornost za neuspjeh momčadi.

- Kao kapetan moram preuzeti svu odgovornost i nemam problema s tim. Željeli smo ići u finale. Nismo otišli, zaključio je francuski nogometaš.