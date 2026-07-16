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OBITELJSKI TRENUCI

FOTO Kako izgleda kći Jacquesa Houdeka? Izrasla je u pravu ljepoticu, a evo gdje su zajedno uživali

Jacques Houdek
Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
16.07.2026.
u 13:50

Naš poznati pjevač Jacques Houdek iskoristio je ljetne dane za putovanje u susjednu Sloveniju, a fotografije koje je podijelila njegova kći Sofia prikazuju obiteljsku idilu

Pjevač Jacques Houdek proveo je dan u Ljubljani sa suprugom Brigitom i kćeri Sofijom, a trenutke s putovanja zabilježili su na Instagramu. Obitelj je pozirala nasmijana ispred najpoznatijih gradskih kulisa, poput Prešernovog trga, rijeke Ljubljanice i Tromostovja. 

Ipak, u središtu pozornosti našla se upravo 20-godišnja Sofia, talentirana vizažistica koja gradi vlastiti put u svijetu ljepote. Njezin upečatljiv modni stil nikoga nije ostavio ravnodušnim. Za šetnju Ljubljanom odabrala je odvažnu kombinaciju - žuto-bijelu kariranu košulju s plavom kravatom i beretkom, a izgled je zaokružila efektnim plavim tušem za oči. Njezini roditelji odabrali su ležernija izdanja, čime je Sofijin umjetnički izričaj još više došao do izražaja.

Da je iznimno ponosan na svoju kćer, Jacques nikada nije skrivao. U nedavnom intervjuu za IN magazin opisao ju je kao izgrađenu i vrijednu osobu. – Mudra Sofica. Mislim da neće napraviti krive poteze u životu. Jako je svoja... Baš sam ponosan jako na nju – izjavio je pjevač, potvrđujući da Sofia u roditeljima ima najveću podršku dok kroči vlastitim putem, daleko od estradnog svijeta u kojem je odrastao njezin otac.

FOTO Kći Jacquesa Houdeka izrasla u pravu ljepoticu, privukla je svu pažnju na obiteljskoj fotki
Jacques Houdek
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Podsjetimo, Jacques je u listopadu 2023. godine posvetio emotivnu objavu svojoj kćeri Sofiji u povodu njezina 18. rođendana. "I tak… Moja mala djevojčica danas je napunila 18 godina!!! Najdraža moja Sofi, sretan ti rođendan, svako dobro želi ti tvoj tata! Volim te, najviše! Zdravlja, ljubavi, prijateljstava, putovanja… a iznad svega, želim ti smijeha, radosti i veselja! Neka te prati sreća, sve ostalo već imaš, to znaš. Budi dobra, hrabra, mudra, dosljedna, poštena i SVOJA – baš kao što već i jesi. U meni ćeš uvijek imati prijatelja, saveznika i podršku. Ja sam zauvijek tvoj tata, a ti moja mala 'točkica'. Volimmmm!" napisao je pjevač u emotivnoj objavi, a kćeri je posvetio dirljive stihove. 
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
kći Jacques Houdek showbiz

Komentara 1

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Avatar Tombstone
Tombstone
14:18 16.07.2026.

Potpuno na tatu...prava ljepotica...

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