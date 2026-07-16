Najstariji igrač na ovogodišnjem SP-u objavio kraj karijere

Najstariji igrač na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu, 43-godišnji škotski vratar Craig Gordon u četvrtak je objavio kraj svoje duge karijere.

Gordon je nastupao za Hearts iz svog rodnog Edinburgha, za kojega je debitirao još davne 2001. godine, da bi 2007. ostvario tada rekordni transfer za jednog golmana u Velikoj Britaniji prešavši u Sunderland za devet milijuna funti. Nakon sedam godina u Engleskoj, 2014. se vratio u Škotsku te je do 2020. branio za Celtic da bi se potom vratio u svoj dječački klub Hearts u kojem je proveo proteklih šest sezona.

Ukupno je tijekom karijere branio u 682 utakmice, od toga 84 za škotsku reprezentaciju.

Na ovogodišnjem SP je bio u ulozi pričuvnog vratara Angusu Gunnu.

"Htio sam da mi karijera nikada ne završi, ali jednom je morala. Živio sam svoje snove i zato sam zahvalan", kazao je Gordon.