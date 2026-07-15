Brutalne kritike Samovojske u studiju HRT-a: 'To nigdje nikad nisam vidio, apsolutno nigdje'

Argentina će u nedjeljnom finalu Svjetskog nogometnog prvenstva igrati protiv Španjolske nakon što je u dramatičnom polufinalu u Atlanti svladala Englesku 2:1. Argentinci su do pobjede stigli velikim preokretom u završnici susreta. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Engleska je povela u 55. minuti, kada je Anthony Gordon pogodio za 1:0. Taj je rezultat dugo držao Engleze u finalu, sve do same završnice utakmice.

Argentina je izjednačila u 85. minuti. Enzo Fernandez zabio je s dvadesetak metara za 1:1, a potpuni preokret uslijedio je u drugoj minuti sudačke nadoknade, kada je Lautaro Martinez pogodio za konačnih 2:1. Argentinci će tako imati priliku obraniti naslov svjetskog prvaka osvojen prije četiri godine, kada su u finalu svladali Francusku. Bit će to njihova prilika za četvrti naslov prvaka svijeta, dok su kroz povijest tri puta gubili finalne utakmice.

Španjolska je dan ranije izborila svoje tek drugo finale svjetskih prvenstava. Jedini dosadašnji naslov osvojila je 2010. godine. Utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske igrat će se u subotu u Miamiju na stadionu Hard Rock, s početkom u 23 sata. Veliko finale između Španjolske i Argentine na rasporedu je u nedjelju od 21 sat na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lautaro Martinez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Agustin Marcarian Photo: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Poraz Engleske komentirali su i HRT-ovi stručni analitičari, koji su kritizirali odluke izbornika Thomasa Tuchela. Anton Samovojska posebno je zamjerio engleskom treneru što je prerano počeo braniti minimalno vodstvo. „Prvo poluvrijeme je bilo za spavanje, katastrofa, ali drugo je bilo pravi pravcati nogomet, s jednim velikim iznenađenjem, a to je način na koji je Tuchel vodio svoju momčad i kako je oblikovao strategiju igre protiv Argentine u drugom dijelu. To je nevjerojatno, nezapamćeno. Počeo je braniti 1:0 prije 25 minuta prije kraja, to nigdje u životu nisam vidio, apsolutno nigdje“, rekao je Samovojska.

S njim se složio i bivši hrvatski reprezentativac Krunoslav Rendulić, koji smatra da je upravo takav pristup koštao Englesku plasmana u finale. „Da je to napravio neki trener u HNL-u, rekli bismo mu da je totalna neznalica i da se to nigdje ne radi. Kada jedan svjetski trener napravi takvu glupost... Ne možeš zatvoriti utakmicu tada, to je bilo 30-ak minuta prije kraja. Ekipa ti sjedne prenisko i samo je pitanje kada ćeš primiti gol. Mislim da je ovo Tuchelov poraz“, rekao je Rendulić.

Tomislav Ivković ocijenio je da je Argentina zasluženo prošla dalje. „Argentina zasluženo odlazi u finale. Engleska, osim gola, nije napravila ništa“, rekao je Ivković. Smatra da će u finalu igrati najbolje momčadi. "Pokazali su da su najbolji, i igrački i fizički i psihički, i zasluženo su u finalu, i Španjolska i Argentina", naglasio je Ivković.