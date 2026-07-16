Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AKVIZICIJA AVENUE MALLA

Avenue Mall prodan za oko 100 milijuna eura: što su investitori zapravo kupili?

Autor
Valentina Wiesner
16.07.2026.
u 11:34

Nakon akvizicije Avenue Malla pitanje je što to donosi ulagačima

Kupnja zagrebačkog Avenue Malla i Avenue Centra – kupio ih je InterCapital Real Estate Fund Alfa – među najvećim je ovogodišnjim transakcijama na domaćem tržištu komercijalnih nekretnina. Cijena je oko 100 milijuna eura, no zanimljivije je pitanje što je zapravo fond kupio za tu cijenu i je li to ozbiljna alternativa za hrvatske ulagače ili će ih i dalje pratiti loša iskustva nekretninskih fondova.

Jer nekretninski fondovi na našem tržištu nisu ništa novo iako Arn Willems, čelnik InterCapital Real Estatea, u javnim istupima ponavlja kako se ovim fondom "konačno otvara prilika za domaće institucionalne ulagače u prvoklasne nekretnine umjesto da to prepuštaju strancima, čime se kapital zadržava u Hrvatskoj". Upravo nas je ova njegova izjava motivirala da uđemo dublje u tematiku. S obzirom na to da je jasno na koga se misli kad se spominju institucionalni investitori i usto poziva na domoljublje, uza svu aktualnu PR euforiju ne bi bilo loše imati na umu da propala ulaganja mirovinskih fondova u nekretninske fondove Fimu Proprius i Quaestus Nekretnine nisu baš tako davna prošlost. I da iz prošlih katastrofa tržište treba učiti za vrijeme kad tržišni uvjeti postanu nepovoljniji.

Ključne riječi
Arn Willems kamate kupnja Avenue Mall

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!