Avenue Mall prodan za oko 100 milijuna eura: što su investitori zapravo kupili?

Kupnja zagrebačkog Avenue Malla i Avenue Centra – kupio ih je InterCapital Real Estate Fund Alfa – među najvećim je ovogodišnjim transakcijama na domaćem tržištu komercijalnih nekretnina. Cijena je oko 100 milijuna eura, no zanimljivije je pitanje što je zapravo fond kupio za tu cijenu i je li to ozbiljna alternativa za hrvatske ulagače ili će ih i dalje pratiti loša iskustva nekretninskih fondova.



Jer nekretninski fondovi na našem tržištu nisu ništa novo iako Arn Willems, čelnik InterCapital Real Estatea, u javnim istupima ponavlja kako se ovim fondom "konačno otvara prilika za domaće institucionalne ulagače u prvoklasne nekretnine umjesto da to prepuštaju strancima, čime se kapital zadržava u Hrvatskoj". Upravo nas je ova njegova izjava motivirala da uđemo dublje u tematiku. S obzirom na to da je jasno na koga se misli kad se spominju institucionalni investitori i usto poziva na domoljublje, uza svu aktualnu PR euforiju ne bi bilo loše imati na umu da propala ulaganja mirovinskih fondova u nekretninske fondove Fimu Proprius i Quaestus Nekretnine nisu baš tako davna prošlost. I da iz prošlih katastrofa tržište treba učiti za vrijeme kad tržišni uvjeti postanu nepovoljniji.