Rusija gubi najvećeg saveznika? Pomaže Ukrajini, zabili nož u leđa Putinu

Ukrajini će biti dopušteno trošenje sredstava iz obrambenog zajma Europske unije na kineske komponente za dronove, što razotkriva europsku ovisnost o Pekingu u ključnim segmentima dok se Europa bori u izgradnji vlastite obrambene industrije.

Kako doznaje Financial Times, Kijev je ishodio posebno izuzeće za dio tranše od 6 milijardi eura kako bi nabavio komponente za bespilotne letjelice iz Kine. Ta sredstva čine prvu alokaciju iz šireg zajma za potporu Ukrajini, u okviru kojeg je ukupno 60 milijardi eura namijenjeno obrambenoj nabavi. Ova odluka ukazuje na jaz koji i dalje postoji u domaćoj proizvodnji unutar EU, unatoč snažnim nastojanjima da se ojača europska industrijska baza vezanjem pomoći Ukrajini uz nabavu unutar kontinenta.

Izuzeće također jasno pokazuje koliko je Kina uključena u opskrbu obiju strana u sukobu koji traje već više od četiri godine. Dok EU Peking optužuje da je „ključni pokretač ruskog rata“ protiv Ukrajine jer je glavni dobavljač moskovskog vojno-industrijskog kompleksa, istovremeno se priznaje da i ukrajinska industrija naoružanja uvelike ovisi o kineskim komponentama.

Glasnogovornik Europske komisije izjavio je kako su „u iznimno rijetkim slučajevima” moguća odstupanja od pravila, kako bi se što brže odgovorilo na hitne potrebe Ukrajine. Dodao je kako EU radi na jačanju vlastite industrije „s ciljem da se vrlo brzo dođe do točke gdje ćemo komponente proizvoditi na vlastitom tržištu”. Ukrajinski dužnosnici ističu da dronovi danas čine oko 80 posto ruskih žrtava na bojišnici, a potrošnja tih letjelica trenutačno nadmašuje kapacitete Ukrajine i njezinih saveznika za proizvodnju određenih dijelova.

Prema uvjetima zajma EU-a, obrambeni proizvodi kupljeni sredstvima bloka moraju većim dijelom potjecati s jedinstvenog tržišta, iz Ukrajine ili od odobrenih partnera, poput Kanade. Drugi saveznici mogu se kvalificirati ako potpišu sigurnosno partnerstvo s EU-om, doprinesu programu i pruže značajnu potporu Ukrajini. Ujedinjeno Kraljevstvo potpisalo je pristupanje programu u ponedjeljak.

Za dobavljače izvan tih odobrenih kategorija, najviše 35 posto ugovora može se sastojati od komponenti iz drugih zemalja. Uredba navodi da nabava oružja ne smije „biti u suprotnosti sa sigurnosnim i obrambenim interesima” EU-a. Ali pravila također uključuju izuzeće. Ako se slični proizvodi ne mogu dovoljno brzo nabaviti iz prihvatljivih zemalja, ili u količinama koje su Ukrajini potrebne, Kijev može zatražiti od Bruxellesa dopuštenje za kupnju drugdje.

Ukrajina je zatražila i osigurala izuzeće za prvu obrambenu tranšu od 5,9 milijardi eura, koja je posvećena nabavi dronova. To je omogućilo Kijevu da kupi određene kineske komponente kojih nema dovoljno u Europi, piše Financial Times. Ukrajinsko ministarstvo obrane nije odgovorilo na zahtjeve za komentar.