Pred 6000 gledatelja na Foro Italicu Talijani uzvratili Hrvatima za poraz u Ostiji

Na oproštaju od zajedničkih priprema u Italiji, uspjeli su Talijani uzvratiti hrvatskim vaterpolistima za poraz u prvoj prijateljskoj utakmici. U Ostiji je u srijedu bilo 7:6 za nas, a u petak navečer na Foro Italicu u Rimu, pred čak 6000 gledatelja, azzurri su pobijedili sa 8:7 (3:0, 2:2, 2:3, 1:2) i na taj način uljepšali proslavu 60. rođendana svome izborniku Alessandru Campagni (koji će, istina, biti dva dana kasnije).

Talijani su bolje otvorili utakmicu i poveli s 3:0 u prvoj četvrtini, no znali smo da tako neće ići i u nastavku. Talijansku je mrežu najprije načeo Luka Bukić, a potom i Antonio Dužević, obojica iz napada s igračem više, no ni Talijani nisu mirovali, pa je na poluvremenu bilo 5:2, baš kao i u prvoj utakmici u Ostiji.

U nastavku utakmice gledali smo prilično izjednačenu igru, a naši su igrači polovicom posljednje četvrtine prvi put uspjeli izjednačiti na 7:7 i to pogotkom Ivana Krapića iz jednog protunapada. Ipak domaćin je preko ljevorukog Gonzala Echeniquea (Argentinca podrijetlom) uspio 16. sekundi prije kraja doći do novog vodstva od 8:7, poslije se pokazalo da će to biti i konačan rezultat. Pokušao je Marko Žuvela u posljednjem napadu probiti Del Lunga, ali bio je previše iskosa i talijanski je vratar tu loptu nekako ukrotio.

Ipak naš izbornik Ivica Tucak, koji je na ovoj utakmici odmarao Marka Bijača, Josipa Vrlića, Matiasa Biljaku i Andriju Bašića, može biti zadovoljan prikazanom igrom u ovom susretu, ali i cjelokupnim pripremama u Italiji. Pobjeda i poraz protiv svjetskih doprvaka ipak nije loš učinak.

Naši se vaterpolisti u subotu vraćaju u Hrvatsku i dobit će nekoliko slobodnih dana, a novo okupljanje zakazano je u utorak 27. lipnja u Dubrovniku.

Italija - Hrvatska 8:7

RIM - Otvoreno plivalište Foro Italico. Gledatelja 6000. Suci: Colombo (Ita) i Periš (Hrv).

Italija: Del Lungo (8 obrana), Di Fulvio 1, Alessiani 1, Marziali, Fondelli 1, Cannella 3, Renzuto, Echenique 2, Presciutti, Bruni, Di Soma, Dolce, Nicosia, Gratta.

Izbornik Alessandro Campagna.

Hrvatska: Popadić (9 obrana), Burić, Čagalj, Krapić 1, Lazić, Bukić 2, Vukičević, Žuvela, Marinić Kragić 1 (1), Dužević 2, Butić 1, Harkov, Anić, Kržić.

Izbornik Ivica Tucak.

Igrač više: Italija 9-4, Hrvatska 6-4.

Peterci: Italija -, Hrvatska 1-1.

Četvrtine: 3:0, 2:2, 2:3, 1:2.