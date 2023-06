Furiozna završnica Hrvata za trijumf nad svjetskim doprvacima

Hrvatska vaterpolska reprezentacija odlično je otvorila pripreme za ovoljetno Svjetsko prvenstvo u Fukuoki. U prvom oglednom susretu, u službenoj prijateljskoj utakmici u Ostiji pokraj Rima, izabranici Ivice Tucka pobijedili su selekciju domaćina Italije, svjetske doprvake iz Budimpešte, sa 7:6 (2:3, 0:2, 3:0, 2:1).

Talijani su bolje otvorili utakmicu i nakon druge četvrtine imali su vodstvo od 5:2. No, drugo poluvrijeme pripalo je našima, polako su stizali domaćine te pogotkom Marinića Kragića pred kraj treće četvrtine i izjednačili na 5:5. U susretu jakih obrana, za pobjedu je bio dovoljan i pogodak razlike, a do njega smo došli tri minute prije kraja kada nas je Vukičević doveo u vodstvo sa 7:6. Pokazalo se da je to bio i konačan rezultat.

Hrvati i Talijani još jednom će se sučeliti na kraju zajedničkih priprema, u petak, ali tada na velikom otvorenom bazenu Foro Italico. Utakmica će početi u 21.30 sati, uz izravan prijenos na Sportskoj televiziji.

Ovaj se vikend inače igraju kvalifikacijski turniri za nastup na Europskom prvenstvu koje će se se početkom sljedeće godine, od 3. do 15. siječnja, održati u izraelskome gradu Netanyji. Hrvatska, kao ni preostalih sedam reprezentacija iz prvih osam s EP-a u Splitu o tome ne mora brinuti, ali među onima koji moraju u kvalifikacije je i Srbija koja je u Splitu bila deveta.

Italija - Hrvatska 6:7

OSTIA - Plivalište Talijanskog nacionalnog centra. Gledatelja 1000.

Italija: Del Lungo, Condemi, Damonte, Marziali, Fondelli, Cannella, Renzuto, Echenique 2, Presciutti 1, Bruni, Di Soma 1, Dolce 2, Velotto, Alessiani.

Izbornik Alessandro Campagna.

Hrvatska: Bijač, Burić 1, Čagalj, Dužević, Lazić, Bukić 1, Vukičević 1, Žuvela, Marinić Kragić 2, Vrlić, Bašić 1, Harkov 1, Anić, Butić, Kržić.

Izbornik Ivica Tucak.

Četvrtine: 3:2, 2:0, 0:3, 1:2.