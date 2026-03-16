Nova svjetska sila na pomolu, otkrivamo tko okuplja osam NBA zvijezda za napad na Olimpijske igre

Košarkaški savez Jamajke pokrenuo je dosad neviđenu operaciju okupljanja igrača s jamajčanskim korijenima koji danas dominiraju NBA parketima. Cilj je jasan i nevjerojatno ambiciozan: stvoriti momčad koja se može boriti za medalje na Svjetskom prvenstvu 2027. i osigurati povijesni nastup na Olimpijskim igrama 2028. u Los Angelesu. Lista imena koja se spominju zvuči gotovo nestvarno i uključuje All-Star igrače, dokazane prvake i neke od najperspektivnijih mladih talenata lige.

Kamen temeljac ove nove jamajčanske dinastije postavljen je kada je Norman Powell, iskusni bek šuter Miamia i NBA prvak s Toronto Raptorsima iz 2019. godine, službeno potvrdio svoju odanost "Jamrockersima". Njegov pristanak nije bio samo sportski dobitak, već i simbolički čin koji je legitimirao čitav projekt i poslao snažnu poruku ostalim zvijezdama. Powellov autoritet i uspjeh u ligi dali su vjetar u leđa izborniku Ricku Turneru i Savezu, pokazavši da se ne radi o pukom snu, već o ozbiljnoj strategiji. Uz njega je odmah stao i Josh Minott, mladi krilni igrač Minnesota Timberwolvesa, čija je veza s domovinom duboko ukorijenjena, ne samo kroz košarku već i kroz obiteljsko nasljeđe, budući da je nećak pokojne reggae legende Sugara Minotta. Njih dvojica postali su pioniri pokreta koji je vrlo brzo počeo privlačiti sve veća imena.

Ubrzo nakon toga, priča je dobila novo poglavlje s blizancima Amenom i Ausarom Thompsonom. Dvojac izabran među prvih pet na NBA draftu 2023. godine, poznat po nevjerojatnim atletskim sposobnostima, javno je izrazio želju da slijedi stope svojih sportskih idola.

- Kao djeca gledali smo Usaina Bolta kako predstavlja Jamajku na Olimpijskim igrama i bili smo tako ponosni na njega - izjavili su.

Istovremeno, bek San Antonio Spursa, Devin Vassell, otišao je i korak dalje. Tijekom svoje košarkaške klinike u Montego Bayu izjavio je:

- Sto posto sam spreman igrati za reprezentaciju. Želim predstavljati Jamajku, te najavio da će osobno kontaktirati druge igrače s jamajčanskim vezama kako bi ih uvjerio da se pridruže.

Dok su se prve zvijezde već obvezale, Savez je tiho radio na dovođenju još većih pojačanja. U tijeku su pregovori s jednim od najsvestranijih igrača lige, All-Star krilom Toronto Raptorsa i bivšim novakom godine, Scottiejem Barnesom. Njegov dolazak katapultirao bi Jamajku u sam vrh reprezentacija američkog kontinenta. Uz njega, na meti je i čvrsti centar Detroit Pistonsa Isaiah Stewart, koji bi donio prijeko potrebnu snagu pod koševima. Kao da to nije dovoljno, cijelu priču dodatno je začinio Jalen Brunson, superzvijezda New York Knicksa. Nakon što je izostavljen s popisa američke reprezentacije za Olimpijske igre u Parizu, Brunson je u popularnom podcastu izjavio kako bi bio "otvoren za igranje za Jamajku", s obzirom na to da su mu baka i djed Jamajčani.

Ipak, put od impresivnog popisa želja do moćne momčadi na parketu posut je značajnim birokratskim preprekama. Najveći izazov predstavljaju stroga pravila Svjetske košarkaške federacije (FIBA) o podobnosti igrača. Prema tim pravilima, igrač koji nije posjedovao putovnicu neke države prije navršene 16 godine života smatra se "naturaliziranim" igračem, a svaka reprezentacija u službenim natjecanjima smije imati samo jednog takvog člana. Budući da je većina ciljanih NBA zvijezda rođena i odrasla u SAD-u, JaBA će morati podnijeti posebne žalbe i dokazivati FIBA-i da se radi o igračima s istinskom i dubokom vezom s Jamajkom. Izbornik Rick Turner svjestan je tog izazova.

- FIBA se bori protiv 'košarkaških plaćenika' koji uzimaju državljanstvo samo radi igranja, i ja se s tim slažem. Ne želim takvu momčad. Jamajčani žele natjecateljsku ekipu, ali sastavljenu od igrača koji osjećaju pripadnost ovoj zemlji. Zato pažljivo gradimo svaki slučaj, dokazujući da su ti momci istinski uloženi u Jamajku - objasnio je Turner za Jamaica Observer.

Inspiraciju za ovaj ambiciozan pothvat Jamajka je pronašla u uspjehu svojih karipskih susjeda. Reprezentacija Bahama je, okupivši svoje NBA zvijezde Deandrea Aytona, Buddyja Hielda i Erica Gordona, postala legitimna sila koja je u kvalifikacijama za Olimpijske igre šokirala košarkaški svijet i pobijedila moćnu Argentinu. Jamajka ima još bogatiju povijest talenata, no oni su rijetko nosili boje svoje domovine. Najveći od svih, legendarni Patrick Ewing, rođen je u Kingstonu, ali je postao ikona američke košarke i Dream Teama. Slično tome, dvostruki All-Star Roy Hibbert, čiji je otac Jamajčanin, nikada nije zaigrao za zemlju svojih korijena.