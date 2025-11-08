Ikona HNL-a je jasna: 'Splićani jure po titulu prvaka! A još kad se vrati Livaja...'

Stanko Bubalo u karijeri je, između ostalih klubova, igrao za Hajduk i Osijek. Najavio je subotnji sraz ovih dviju momčadi na Poljudu.

- Hajduk i Osijek su mi na srcu. Igrao sam za oba kluba, a uvijek su to bile dobre međusobne utakmice. Bilo je dana kada smo s Osijekom odigrali dosta dobrih utakmica na Poljudu. Isto tako i u dresu Hajduka. Žao mi je što je Osijek sada u ovakvom stanju i Hajduk je apsolutni favorit, ima igru, kako se ono kaže, ima glavu i rep. Još sada kada im se vrati Marko Livaja, bit će jako dobra momčad u koju su svi sumnjali - počeo je Stanko Bubalo.

Kojih se međusobnih utakmica ovih dviju momčadi posebno sjećate iz vaših igračkih dana?

- Bila je posebna ona kada smo s Osijekom na Poljudu vodili 3:1 već na poluvremenu. Zabio sam ja, Mitu i Vranješ. Bila je to sjajna momčad s Galinovićem na golu, a igrali su Beširović, Beljan, Ergović, Gašpar, Bjelica... Isto tako, prvi put za Hajduk sam igrao baš u Osijeku i sjećam se da smo izgubili 1:2, a zabio sam pogodak za 1:1 i nisam se radovao iz poštovanja prema Osijeku.

Što je to Gonzalo Garcia promijenio u proteklom razdoblju u Hajduku?

- Svaki trener ima svoj način igre. Vidjelo se da ima nešto. Trebalo je samo malo više strpljenja. Unio je više autoriteta. Vidjet ćemo još, rano je za procjene, ali Hajduk igra dobro, a to je najvažnije - kaže Bubalo.

Hajduk je u 12 kola primio osam pogodaka, najmanje u ligi, a ima i mladu postavu u zadnjoj liniji, jednu od najmlađih u Europi. Ubiru li napokon Splićani plodove ulaganja u mlade igraće iz svoje škole?

- Teško je prognozirati u kojem će smjeru ta priča krenuti. Ali Hajduk je uvijek dobro igrao kada je u momčadi imao igrače iz svoje škole i to je normalan put. Hajduk treba tako nastaviti, više šansi mora dobiti i Bruno Durdov. Kod nas svi sumnjaju u mlade igrače jer je pritisak velik. Mislim da ovi dečki sjajno podnose sve vrste pritisaka i Hajduk, nastavi li ovako, bit će opet u borbi za titulu.

Svake godine je isto, samo ovaj put ima previše pokazatelja, kažu navijači Hajduka?

- Drago mi je što hrvatska liga ima sve više konkurentnih momčadi. Ja sam davno igrao, na početku tisućljeća. Tada su bili jaki Osijek, Varteks, Rijeka, Hajduk, Dinamo.... Sada se u tu priču priključuje Slaven Belupo, Istra nije loša, ima klubova koji mogu pomrsiti račune Hajduku i Dinamu koji su titule osvajali u susretima s tim malim klubovima - naglašava Bubalo.

Kada ste već spomenuli, Dinamo je u krizi...

- Teško je prognozirati što će se dogoditi. Žao mi je što je Moris Valinčić ozlijeđen, bio sam mu trener u Širokom Brijegu. Dinamo je veliki klub, a Zvonimir Boban je napravio veliki zaokret. E sada, drugo je pitanje hoće li to uroditi plodom ili ne. Iznenadio me Dinamo dobrim igrama u početku sezone. Odjednom su razočarali protiv Vukovara. Nadam se da će se Dinamo trgnuti jer ima kvalitetne igrače, no nešto očito ne štima.

Valinčića se spominjalo u kontekstu reprezentacije, je li u Širokom Brijegu pokazivao potencijal za tu razinu?

- Bio je oduvijek moćan igrač u BiH ligi, iako mnogi podcjenjuju tu priču. Mogao je ponavljati, nije nikada bio ozlijeđen. Čujemo se i sada. Žao mi je što se ozlijedio. Nastavi li se ovako razvijati, sigurno ima potencijal za reprezentaciju.

Vratimo se na trenutak na Hajduk, sada se opet priča kako će Hajduk izgledati s Markom Livajom koji se početkom tjedna vratio treninzima s prvom momčadi i konkurira za utakmicu s Osijekom?

- Mislim da je Marko Livaja dosta dao Hajduku i kad se vrati, naravno da će pomoći momčadi. Ljudi su kod nas čudni u potenciraju teze da će Hajduk igrati lošije s Livajom. To mi je besmisleno. Svaki dobar igrač je dobrodošao u Hajduk. Mislim da će Livaja dodatno podići Hajduk koji ide prema naslovu prvaka.

Što može Željko Sopić popraviti u Osijeku?

- Sopić je dobar trener, u klub je došao u teškom trenutku. Da je barem prošao pripreme s momčadi, ovako će mu trebati vremena da upozna momčad i detektira probleme. Probat će ih probuditi. Bod protiv Varaždina nije loš, no Osijek se mora dići, treba im pozitivniji pristup jer je to veliki klub. Osijek mora biti u vrhu i teško je preko noći promijeniti stvari u sustavu koji se bori za goli život. Nadam se da će za nekoliko kola biti druga momčad, konkurentnija u odnosu na bolje momčadi u prvenstvu. Osijek ima sve preduvjete.

Kada govorimo o subotnjoj utakmici na Poljudu, koliko značajan faktor može biti činjenica da Željko Sopić zna kako igrati protiv Hajduka? Do sada je kao trener pet puta igrao protiv Splićana, ima tri pobjede, sve tri s Rijekom, te remi i poraz kao trener Gorice...

- Sopić može napraviti probleme Hajduku. No, kada objektivno pogledate stanje u momčadima, mislim da će to biti teško pred sigurno dvadesetak tisuća navijača na Poljudu. Hajduk će u takvim uvjetima sigurno od prve minute jurišati po pobjedu. Znam, igrao sam takve utakmice, na Poljudu uvijek moraš pokazati zube. Osijek dolazi u nezgodnom trenutku, s puno poraza, bit će teško, no u nogometu je sve moguće. Iako mislim da je Hajduk apsolutni favorit, neće do pobjede doći lagano jer Hajduk protiv svake momčadi na Poljudu ima problema - zaključio je Stanko Bubalo.