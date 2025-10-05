Naši Portali
Poznati sportski komentator izboden nožem na parkiralištu! Cijela država je u potpunom šoku

FILE PHOTO: NCAA Football: Rose Bowl-Penn State at Utah
Kirby Lee/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 17:13

Navodno je do incidenta došlo kada se Sanchez posvađao s drugim, 69-godišnjim muškarcem koji je dostavljao automobilom hranu. Do svađe i kasnijeg fizičkog sukoba je došlo zbog parkirnog mjesta?!

U Sjedinjenim Američkim Državama naslovnice sportskih listova masovne se bave bivšim quarterbackom iz NFL lige Marku Sanchezu koji je napadnut oštrim predmetom u noći s petka na subotu u Indianapolisu. Sanchez je 38-godišnjak, bivši igrač New York Jetsa, Philadelphia Eaglesa, Denver Broncosa, Dallas Cowboysa, Chicago Bearsa te Washington Redskinsa koji se nakon igračke karijere okrenuo komenentiranju NFL utakmica.

Sanchez je inače boravio u Indianapolisu kako bi radio utakmicu tamošnjih Coltsa i Las Vegas Raidersa za poznati Fox Sports, ali je na kraju nakon uboda nožem završio u bolnici. Prema izvještaju tamošnje policije, nalazi se u stabilnom stanju. Navodno je do incidenta došlo kada se Sanchez posvađao s drugim, 69-godišnjim muškarcem koji je dostavljao automobilom hranu. Do svađe i kasnijeg fizičkog sukoba je došlo zbog parkirnog mjesta?!

Dostavljač je također fizički ozlijeđen, dok je Sanchez gore prošao i navodi se kako će biti uhićen kada ga otpuste iz bolnice. Prema izvještaju policije, dostavljač je nožem ubo Sancheza u samoobrani. Bivši igrač američkog nogometa je na kraju uhićen zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, nezakonitog ulaska u motorno vozilo i alkoholiziranosti na javnom mjestu.

- Duboko smo zahvalni liječničkoj ekipi za njihovu iznimnu brugu i potporu. Naše misli i molitve su uz Marka i tražimo od svih da poštuju njegovu privatnost, kao i privatnost njegove obitelji u ovim trenucima - rekli su iz Fox Sporta o svom zaposleniku. 

Što se događa s Antom Rebićem? Situacija u Vinkovcima pokazala je ono što je već dugo očito
Mark Sanchez Američki nogomet Fox Sports NFL

DE
Dex
17:36 05.10.2025.

koliko se priča taj Sanchez nikada nije ni bio posve stabilan u glavi

