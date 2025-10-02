Naši Portali
OPOVRGNUO GLASINE

Shaquille O'Neal poludio na influencera zbog OnlyFans zvijezde: 'Nemoj da te ošamarim...'

screenshot X
02.10.2025.
u 08:14

NBA legenda Shaquille O'Neal oštro je demantirao glasine o romantičnoj vezi sa zvijezdom OnlyFansa Sophie Rain, koja je 32 godine mlađa od njega. Nakon što je njihova zajednička fotografija s proslave njezinog 21. rođendana u Las Vegasu postala viralna, Shaq je uputio brutalnu poruku influenceru koji je širio priču

Sve je započelo jednom viralnom fotografijom iz Las Vegasa. Sophie Rain, influencerica i zvijezda platforme OnlyFans, slavila je svoj 21. rođendan u poznatom klubu Encore, a za glazbu je bio zadužen upravo Shaquille O'Neal, koji tamo redovito nastupa kao DJ Diesel. U jednom trenutku, Rain je objavila fotografiju na kojoj sjedi u krilu 53-godišnje košarkaške legende dok objema rukama pokazuje srednji prst, uz opis: "Pogledajte koga sam srela!". Fotografija se munjevito proširila društvenim mrežama, a korisnici su odmah počeli nagađati o prirodi njihovog odnosa, ističući ogromnu razliku od 32 godine.

Lavinu je dodatno potaknuo TikToker Noah Glenn Carter, koji je snimio video u kojem tvrdi da "ljudi nisu sretni sa Shaqom" zbog druženja s toliko mlađom djevojkom. U svom videu, Carter je situaciju nazvao "pomalo neugodnom", posebno jer se 53-godišnjak pojavio na proslavi 21. rođendana. To je bila kap koja je prelila čašu za bivšeg centra Lakersa, koji je odlučio uzeti stvar u svoje ruke i javno se obračunati s influencerom i glasinama koje su se počele nekontrolirano širiti internetom.

Nije trebalo dugo čekati na Shaqovu reakciju, koja je bila sve samo ne suzdržana. U komentarima ispod Carterovog videa, O'Neal je napisao poruku koja je brzo postala viralna: "Ne izlazim s tako mladima, ali izlazit ću s tvojom mamom i podariti ti brata." Time je jasno dao do znanja da od romantične veze nema ništa, ali je istovremeno uputio i vrlo osobnu provokaciju influenceru. Carter mu je na to odgovorio: "Moja mama je rekla ne."

No, prema pisanju portala TMZ, Shaq se nije zaustavio na tome. U komentaru koji je kasnije obrisan, navodno je zaprijetio Carteru. "Prestani pokušavati stvarati glasine, nemoj da te ošamarim, dečko. Tvoja mama je zgodna, reci joj da mi se javi na pager", stajalo je u poruci. Nakon prijetnje, Carter se povukao, poručivši Shaquilleu da se ispričava i da se ne želi sukobljavati s njim jer bi ga ovaj "uništio".

Sophie Rain, koja je u središtu ove priče, izgradila je golemu popularnost na internetu, s preko 13 milijuna pratitelja na TikToku i 8 milijuna na Instagramu. Postala je poznata kao "kršćanska zvijezda OnlyFansa", a ranije je tvrdila da je na toj platformi zaradila preko 40 milijuna dolara te da je djevica koja se čuva za brak. S druge strane, Shaquille O'Neal je već godinama vrlo jasan po pitanju svog privatnog života, posebno nakon razvoda od Shaunie Henderson 2011. godine.

U jednom od ranijih intervjua, objasnio je da je sam sebi uveo doživotnu zabranu izlazaka u klubove, osim ako tamo ne radi kao DJ. Tu je odluku donio jer je, kako kaže, "bio mlad i glup" te je "izgubio obitelj radeći previše gluposti i izlazeći na previše mjesta". Njegova prisutnost na rođendanskoj zabavi Sophie Rain stoga je bila isključivo profesionalne prirode, što je i sam potvrdio u jednom od komentara, naglasivši da je te večeri bio angažiran kao DJ u klubu, a ona je samo došla na njegovu zabavu.
Ključne riječi
influencer OnlyFans Shaquille O'Neal

