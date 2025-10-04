Tragedija: Osvajač Super Bowla i brat jednog od najvećih ikada iznenada je preminuo u 40. godini

Bivši obrambeni igrač koji je s Baltimore Ravensima osvojio Super Bowl, Arthur Jones, preminuo je u dobi od 39 godina. Vijest je potvrdilo sveučilište Syracuse, na kojem je igrao, rekavši da je Jones preminuo u petak ujutro, piše američki ESPN. Sveučilište i Ravensi u svojim objavama nisu naveli uzrok smrti. Konkretni detalji još nisu poznati, ali TMZ piše kako mu je srce stalo u petak ujutro kada mu se aktivirao defibrilator, pozvao je hitnu, ali više nije bilo reakcije.

Inače, Jones je izabran u petoj rundi NFL drafta 2010. godine, a svoje prve četiri sezone proveo je u Baltimoreu. Vrhunac karijere imao je u sezoni 2012., kada su Ravensi pobijedili San Francisco 49erse u Super Bowlu. U toj utakmici Jones je srušio quarterbacka Kaepernicka neposredno prije nestanka struje na stadionu u New Orleansu, a zabilježio je i oduzimanje lopte.

We are terribly saddened to learn of Arthur Jones’ sudden passing. pic.twitter.com/waPIF3Bj7K — Baltimore Ravens (@Ravens) October 3, 2025

Tijekom karijere ostvario je ukupno desset rušenja quarterbacka, od čega je 8.5 zabilježio u dvogodišnjem razdoblju od 2012. do 2013. godine. Nakon Ravensa, igrao je dvije sezone za Indianapolis Coltse, a karijeru je završio 2017. u Washingtonu.

Arthur je bio najstariji od trojice braće Jones. Njegov brat, legendarni Jon Jones bivši je UFC prvak u teškoj kategoriji i jedan od najvećih boraca svih vremena, dok je Chandler Jones (35), također bivši igrač NFL-a, osvojio Super Bowl s New England Patriotsima.