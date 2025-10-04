Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
POČIVAO U MIRU

Tragedija: Osvajač Super Bowla i brat jednog od najvećih ikada iznenada je preminuo u 40. godini

Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 10:40

Konkretni detalji još nisu poznati, ali TMZ piše kako mu je srce stalo u petak ujutro kada mu se aktivirao defibrilator, pozvao je hitnu, ali više nije bilo reakcije.

Bivši obrambeni igrač koji je s Baltimore Ravensima osvojio Super Bowl,  Arthur Jones, preminuo je u dobi od 39 godina. Vijest je potvrdilo sveučilište Syracuse, na kojem je igrao, rekavši da je Jones preminuo u petak ujutro, piše američki ESPN. Sveučilište i Ravensi u svojim objavama nisu naveli uzrok smrti. Konkretni detalji još nisu poznati, ali TMZ piše kako mu je srce stalo u petak ujutro kada mu se aktivirao defibrilator, pozvao je hitnu, ali više nije bilo reakcije.

Inače, Jones je izabran u petoj rundi NFL drafta 2010. godine, a svoje prve četiri sezone proveo je u Baltimoreu. Vrhunac karijere imao je u sezoni 2012., kada su Ravensi pobijedili San Francisco 49erse u Super Bowlu. U toj utakmici Jones je srušio quarterbacka Kaepernicka neposredno prije nestanka struje na stadionu u New Orleansu, a zabilježio je i oduzimanje lopte.

Tijekom karijere ostvario je ukupno desset rušenja quarterbacka, od čega je 8.5 zabilježio u dvogodišnjem razdoblju od 2012. do 2013. godine. Nakon Ravensa, igrao je dvije sezone za Indianapolis Coltse, a karijeru je završio 2017. u Washingtonu.

Arthur je bio najstariji od trojice braće Jones. Njegov brat, legendarni Jon Jones bivši je UFC prvak u teškoj kategoriji i jedan od najvećih boraca svih vremena, dok je Chandler Jones (35), također bivši igrač NFL-a, osvojio Super Bowl s New England Patriotsima.

Slovački navijači u dvorani vikali "Cibona Zagreb"
Ključne riječi
Super Bowl Arthur Jones UFC Jon Jones NFL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još