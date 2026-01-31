Bivši prvak Sergio Mora otkrio tko je favorit u borbi između Chisore i Wildera

Bivši prvak u supervelter kategorije Sergio Mora iznio je ovih dana svoju prognozu za nadolazeći obračun dvojice vrhunskih teškaša Dereka Chisore i Deontaya Wildera.

Njihova borba stigla je pomalo neočekivano, ali ima smisla s obzirom na to u kojoj su fazi svojih karijera. Chisora ​​već neko vrijeme traži veliki meč protiv snažnog protivnika za svoju 50. i moguće posljednju borbu.

A s druge strane ringa naći će se Brončani bombarder koji se želi vratiti na pobjedničku stazu i to protiv sjajnog borca, nakon što je izgubio četiri od posljednjih šest borbi, dvaput od Tysona Furyja, te Josepha Parkera i Zhileija Zhanga.

Četrdesetogodišnji Wilder jedan je od najvećih nokautera svih vremena koji je u posljednjem meču lani prekidom u sedmoj rundi svladao Tyrrella Herndona.

Chisora je u dobroj formi s tri pobjede u nizu. Odlukom sudaca je svladao Geralda Washingtona i Joea Joycea, a u posljednjem meču u veljači prošle godine je nadjačao Otta Wallina.

– Radujem se toj borbi. Wilder protiv Chisore ima više smisla, nego Wilder protiv Usika. On se treba boriti protiv nekoga sebi ravnog, jer više nije na najvišoj razini. A Derek Chisora ​​odgovara svim kriterijima premda ima tri pobjede u nizu – kazao je Sergio Mora, pa prognozirao njihov dvoboj:

– Wilder ima udaračku snagu, a Chisora ​​iskustvo. Chisora ima bolju prirodnu figuru, dok je Wilder jednostavno čudo prirode sa snagom, veličinom i svime ostalim. Volim tu borbu. A za mene je favorit Chisora. Želio bih da napravi nešto veliko i sa stilom. On je bolji borac od Wildera koji nije boksački uglađen. Wilder je stigao daleko samo sa sirovom snagom i veličinom.