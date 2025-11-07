Naši Portali
NOKAUT PLAVIH

Poznati Hrvat brutalno iskren o Dinamu: Čim su ga počeli ismijavati kako priča, sve sam shvatio

VL
Autor
Stjepan Meleš
07.11.2025.
u 08:49

O teškom porazu hrvatskog doprvaka u Maksimiru oglasio se i poznati hrvatski novinar Andrija Jarak

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu. Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), "Modri" su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu. O teškom porazu hrvatskog doprvaka u Maksimiru oglasio se i poznati hrvatski novinar Andrija Jarak.

- Ne riskiraš ne profitiraš. Ne staviš malog Mikica na bok, nego veterana koji je malo mladji od mene i koji se triput oprastao od nogometa.. Ne vratis Livakovica a imaš ga na jednom pozivu, nego ostavis golmana koji je krasan,odgojen mladić ali jednostavno nije kalibar za Dinamo. Žao mi je Kovačevića. Iz aviona se vidi da je posteni covjek i radnik kojemu je nogomet sve ali morao je znati gdje dolazi. Pohlepni menadžeri i "legende" koji misle da je klub njihov preko svojih "komunikacijskih kanala" buše ga od prvog dana jer njihovi ne igraju ili premalo igraju. Čim su ga počeli ismijavati kako priča, znao sam da mu pripremaju raketiranje. Žao mi ga je jer će ceh platiti on. Možda već veceras.  Uvrede i psovke brišem i blokiram u istoj sekundi. Hvala - napisao je Jarak na svom Facebook profilu.

Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'
Europska liga mario kovačević Dinamo Andrija Jarak

Komentara 3

SP
Spezzi
09:10 07.11.2025.

svaka firma koja nema gazde završi u jarku (ili Jarku). pametnom dosta...

DA
dallas1974
09:31 07.11.2025.

BBB su u Dinamo uveli "Ajdučki" model. Jedan član - jedan zub. Rezultati su vidljivi. Uskoro će se potrošiti zaliha bodova iz "Mamićevih" dana i Dinamo će ličiti na Cibonu.

AG
Agram1960
09:55 07.11.2025.

Sve je se to znalo i prije no što je došao u Dinamo. Pa koji je k..ac dolazio? Pohlepa?

