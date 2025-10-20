Naši Portali
ŽIVOTNA PRIČA

Poznata Hrvatica već osam godina živi u Düsseldorfu: 'Uvjeti su odlični, ali naravno da razmišljam o povratku'

Autor
Damir Mrvec
20.10.2025.
u 17:16

Zbog virusne upale srednjeg uha koja je utjecala na centar za ravnotežu pao mi je imunitet i poslije oporavka više nikad nisam bila ista igračica

Tamara Boroš, jedna od najboljih hrvatskih stolnotenisačica svih vremena, živi svoje zvjezdane trenutke u Zadru gdje je kao izbornica ženske njemačke reprezentacije osvojila zlatnu medalju na ekipnom EP-u. U finalu je Njemačka svladala Rumjunjsku (3:0), a zanimljivo je da na ovom EP-u nisu izgubile nijedan set. Tamara već osam godina živi u Düsseldorfu, gdje je njemački stolnoteniski kamp.

– Uvjeti su ovdje odlični. Živim u stanu koji je samo pet minuta udaljen od dvorane. Treniramo svaki dan, dvaput dnevno. Kad me pitaju jesam li se zasitila stolnog tenisa, moram odgovoriti da nisam. Sve dok su rezultati dobri ne može ti ništa dosaditi. Još imam motiva, još imam neke neostvarene trenerske želje. Istina, malo je sve to naporno. Nisu to samo treninzi već i priprema za trening koja oduzme puno vremena, a da ne kažem putovanja koja su česta, gotovo me svaki vikend nema kod kuće.

