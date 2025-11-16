Naši Portali
SVAKA ČAST

Engleska nogometna reprezentacija napravila podvig u kvalifikacijama za SP kakav se rijetko viđa

World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Albania v England
Florion Goga/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.11.2025.
u 20:42

Engleska vrsta, koju vodi njemački stručnjak Thomas Tuchel, nije primila gol u 720 minuta. Englezi su time postali prva europska nacija koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo bez primljenog gola u skupini s najmanje šest utakmica.

Nogometna reprezentacija Engleske potvrdila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine gostujućom 2-0 pobjedom protiv Albanije. "Gordi Albion" je time zaključio natjecanje nevjerojatnim učinkom - sa svih osam pobjeda i razlikom pogodaka 22-0.

Engleska vrsta, koju vodi njemački stručnjak Thomas Tuchel, nije primila gol u 720 minuta. Englezi su time postali prva europska nacija koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo bez primljenog gola u skupini s najmanje šest utakmica.

Engleska je također, postala tek peta europska momčad koja se kvalificirala za SP sa 100%-tnim učinkom.

U zadnjem kolu Englezi su u Tirani pobijedili Albaniju sa 2-0, a oba gola zabio je Harry Kane (74, 82).

Albanija je na koncu završila kao druga i priliku za put na SP tražit će u dodatnim kvalifikacijama. Srbija je u zadnjem kolu pobijedila Latviju sa 2-1 zauzevši treće mjesto.

Plasman na SP potvrdila je i Francuska porazivši u Bakuu Azerbajdžan sa 3-1.

Sve najvažnije dogodilo se u prvom dijelu. Domaćin je poveo u četvrtoj minuti golom Renata Dadašova, izjednačio je Jean-Philippe Mateta u 17. minuti, Maghnes Akliouche je u 30. okrenuo rezultat, da bi u sudačkoj nadoknadi Shakhrudin Magomedaliev zatresao vlastitu mrežu za konačnih 3-1.

U drugom susretu Ukrajina je u Varšavi pobijedila Island sa 2-0 osvojivši drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije.

Islanđanima je igrao i bod. Dobro su se držali do same završnice, no Ukrajinci su golovima Oleksandra Zubkova (83) i Oleksija Gutsuljaka (90+3) stigli do ključne pobjede.

Ključne riječi
nogomet svjetsko prvenstvo Engleska

