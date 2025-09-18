Naši Portali
OH, NE!

Potvrđeno je: Stanišić se teže ozlijedio! Dalić i Hrvatska ostali bez jednog od najvažnijih igrača

18.09.2025.
Nema sumnje da će to biti značajan udarac za Bayernovog glavnog trenera Vicenta Kompanyja, ali i za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji zasigurno neće moći računati na Stanišića u nadolazećim kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić doživio je parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta u desnom koljenu, zbog koje će na duže razdoblje morati biti izvan terena, priopćili su u četvrtak iz njemačkog prvaka Bayerna. Stanišić je ozlijeđen u srijedu, početkom drugog poluvremena dvoboja Lige prvaka, u kojem je Bayern na Allianz Areni s 3-1 svladao londonski Chelsea.

"Dijagnoza je potvrđena tijekom pregleda koju je provela liječnička jedinica Bayerna", stoji u kratkom priopćenju koje je objavio klub iz Müncehna u kojem se ne navodi koliko bi mogao trajati oporavak 25-godišnjeg braniča.

Nema sumnje da će to biti značajan udarac za Bayernovog glavnog trenera Vicenta Kompanyja, ali i za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji zasigurno neće moći računati na Stanišića u nadolazećim kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo 2026., protiv Češke u Pragu 9. listopada i protiv Gibraltara 12. listopada u Varaždinu.

Upitno je hoće li se Stanišić uspjeti oporaviti i za dva završna kvalifikacijska dvoboja, koji su na rasporedu u studenome, kad će Hrvatska biti domaćin Farskim Otocima (14.11.) u Rijeci i gostovati kod Crne Gore u Podgorici (17.11.).
