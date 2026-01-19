Naši Portali
BLIZU REALIZACIJE

Inter sve dogovorio s plavima: Mladi stoper već jednom nogom na San Siru, evo koliko će Dinamo zaraditi

Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
19.01.2026.
u 13:52

18-godišnjak ove sezone nije upisao ni minutu seniorskog nogometa iako ga se predstavljalo kao projekt kluba i igrača koji bi u budućnosti mogao donijeti veliki novac u Dinamovu blagajnu

Milanski Inter ove se zime usko povezivalo s dva hrvatska mlada stopera - Branimirom Mlačićem i Leonom Jakirovićem. Talijanski mediji pišu kako je transfer Hajdukova braniča praktički propao kada se činilo da je samo pitanje vremena kada će biti završen, pa su Nerazzuri odlučili ubrzati dovođenje Jakirovića.

18-godišnjak ove sezone nije upisao ni minutu seniorskog nogometa iako ga se predstavljalo kao projekt kluba i igrača koji bi u budućnosti mogao donijeti veliki novac u Dinamovu blagajnu. Sada je jasno kako za njega nema mjesta pa je Inter odlučio reagirati i značajno podebljati ponudu od dva i pol milijuna eura koja je prošlog ljeta odbijena.

Kako navode Sportske novosti, Inter je poslao ponudu od tri i pol milijuna eura koja se s bonusima može popesti i na pet milijuna eura. Dinamo je očekivano prihvatio izdašnu ponudu za igrača koji definitivno nije u prvom, a ni u drugom planu. Za samog igrača, ovaj transfer je odlična prilika budući da je Inter posljednjih godina pokazao kako zna razviti perspektivnog mladog braniča pa će Jakirović zasigurno imari prilike napredovati.

Mladić će se odmah priključiti treninzima s prvom momčadi, a ukoliko se pokaže da nije spreman za seniorski sastav (što je za očekivati budući da se Inter bori za naslov prvaka u Serie A), priključit će ga se U-23 momčadi koja se natječe u razvojnoj ligi - Primaveri.
Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
maltene
14:29 19.01.2026.

Bitno je da je doveden Filipinac, rezerva u Vukovaru. Još kad dovedemo jednog Nepalca i jednog Indijca gdje će nam biti kraj. Ne trebaju nam domaći dečki bolje ovi pravi Dinamovci iz trećeg svijeta. Uskoro neće biti ni Hrvata u Dinamu a kamo li Dinamovaca.

