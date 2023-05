Potukli se s igračima jer su pokušali udaljiti djecu s terena i ostali neugodno iznenađeni

Premda nisu česte, tučnjave na golf terenima itekako su moguće. Na ranču Bailey nedaleko od grada Owasso u Oklahomi je u tučnjavi igrača podijeljeno nekoliko snažnih udaraca, a bilo je i nokauta. Snimku neobične tučnjave objavio je TJ Eckert uz komentar: "Ovo su mi poslali jutros. Izgleda kako određene stvari nisu dobro išle u Owassu."

"Golferi (ružičasta majica, ćelavi ) rekli su kako su djeca trčala po terenu i oni su im poručili da odu s druge strane ograde kako ih loptice ne bi udarile. Žena iz kuće je poručila da će očevi djece izaći da se obračunaju. Ispostavilo se da su golferi MMA borci", piše novinar.

Očevi djece su izašli iz kuće, ali su ostali zatečeni nakon što su MMA golferi pokazali da se znaju nositi u fizičkom obračunu. Cijeli je sukob bio brzo gotov. Obzirom da je do svega došlo jer su golferi željeli da se djeca udalje da ih loptice ne bi ozlijedile, vjerojatno bi očevima drugom prilikom bilo bolje "ispeći pa reći".

Had this sent to me this morning.



Looks like things went well Monday at Bailey Ranch up in Owasso!



NSFW (or maybe it is) by the way. pic.twitter.com/wPh87jIzfV