Potresan video: Ovi su ga udarci odveli u smrt, trener ga je molio da stane

Svijet boksa u srijedu je potresla vijest o smrti ruskoga boksača Maksima Dadaševa (28), a sada je duštvenim mrežama počela kružiti i snimka koja potvrđuje da ga je njegov trener James Buddy McGirt preklinjao da odustane od borbe kako bi ostao živ.

Dadašev je u subotu boksao protiv Subriela Matiasa, ali je borba uoči jedanaeste runde prekinuta, a Matias je proglašen pobjednikom uz tehnički nokaut.

- Max, zaustavit ću borbu. Previše te udara. Molim te, dopusti mi da to učinim. Pogledaj me, molim te dopusti mi da zaustavim borbu. Ako ja to ne učinim, suci će. Molim te - tražio je McGirt od svog borca.

Premda je Dadašev to odbijao i davao do znanja kako želi nastaviti meč, McGirt je odlučio baciti ručnik, ali nažalost se ispostavilo da je učinio to prekasno.

Dadašev je uskoro izgubio svijest i morali su ga odnijeti u svlačionicu, a kasnije je utvrđeno da je zadobio suburalni hematom, odnosno, da je došlo do krvarenje između meke i tvrde moždane ovojnice.

U bolnici su ga operirali dva sata, stavljen je u induciranu komu. U subotu je neurokirurg objavio da još uvijek krvari na desnoj strani mozga, odstranjen mu je dio lubanje, a u srijedu je svijet potresla najgora vijest.

Dadašev je bio oženjen i iza sebe je ostavio sina.