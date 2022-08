Portugalski mediji: Navijači Hajduka radili nered, bacali baklje i sjedalice po kafićima

Navijači splitskog Hajduka izazvali su nerede u sjevernom portugalskom gradu Guimaraesu gdje su u noći s utorka na srijedu bacali baklje, stolice i boce po kafićima, izvijestile su portugalske novine O Jogo i A Bola.

Na objavljenim snimkama vide se ljudi kako ustaju i bježe iz kafića dok grupa zamaskiranih, većinom obučenih u crno, nasrće bacajući stolice i baklje.

“Panika u Guimaraesu: deseci bježali s trga kako bi umakli ultrasima Hajduka”, izvijestile su sportske novine Record.

Uma centena de adeptos do Hajduk Split lançam o pânico, esta noite, no centro histórico de Guimarães.



Comerciantes e moradores queixam-se da falta de policiamento junto deste grupo organizado de adeptos do clube croata.



🎥 Vídeo amador pic.twitter.com/17Fk5jj4xA — Mais Guimarães (@MaisGuimaraes) August 9, 2022

"Hrvati, gotovo svi obučeni u crno i zamaskiranih lica izazvali su nered u centru grada zbog čega su lokalni stanovnici i turisti bježali iz kafića", naveo je O Jogo dodajući da je oko 150 navijača splitskog kluba sudjelovalo u tome.

Na snimkama se ne vide klupska obilježja.

Hina tijekom noći nije mogla provjeriti tko je izazvao nerede.

Vitoria Guimaraes i Hajduk će u srijedu u 18 sati (17 sati po lokalnom vremenu) igrati uzvratnu utakmicu 3.pretkola Konferencijske lige. Hrvatski doprvak je prije tjedan dana pobijedio 3-1 na Poljudu pred 32.000 gledatelja te tada nisu zabilježeni neredi.

Navijači Vitorije su jedni od strastvenijih navijača u Portugalu no posljednjih dana nije bilo naznaka da bi moglo doći do obračuna navijačkih skupina.

Slobodna Dalmacija, među čitanijim novinama u Splitu, objavila je prije dva dana neprovjerenu priču da će 200 navijača Vitorije tražiti po ulicama pripadnike "Torcide", navijačke skupine Hajduka. Pri tom se pozvala na neimenovanog navijača lisabonske Benfice čija je navijačka skupina u prijateljskim odnosima s "Torcidom".

Puštanje takve informacije moglo je potaknuti nemile scene na ulicama Guimaraesa, srednjovjekovnog i turističkog grada sa 157.000 stanovnika.

Novine O Jogo nagađaju da bi se među Hajdukovim navijačima mogli nalaziti pripadnici Benficine navijačke skupine "No Name Boys" ali da policija to nije potvrdila.

Zasad nema podataka o materijalnoj šteti te ima li ozlijeđenih i uhićenih.