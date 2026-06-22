Dvostruki svjetski prvaci pred ispadanjem s prvenstva: Njihov najveći igrač neutješno gledao s tribina

Reprezentacija Urugvaja upisala je i drugi remi na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku protiv Zelenortskih Otoka. Nakon 1:1 protiv Saudijske Arabije i 2:2 protiv otočne afričke državice, Urugvajci se nalaze na drugom mjestu skupine s dva boda. Problem za njih je što u posljednjem kolu igraju protiv Španjolske, jednog od favorita za osvajanje cijelog natjecanja.

Trećeplasirani Zelenortski Otoci imaju isti broj bodova, a u posljednjem kolu imaju puno lakšeg protivnika - Saudijsku Arabiju. Porazom Urigvaja, Zelenortskim Otocima dovoljan je samo bod u zadnjem kolu za osvajanje drugog mjesta u skupini i plasman u nokatu-fazu dok bi dvostruki svjetski prvaci u tom slučaju ispali s turnira.

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Najbolji strijelac u povijesti Urugvaja sa 69 pogodaka Luis Suarez s tribina je gledao remi svojih bivših suigrača protiv afričke zemlje s jedva preko pola milijuna stanovnika. Mnogi su se nadali kako bi ga Marcelo Bielsa mogao zvati na Mundijal, no to se nije dogodilo pa je bivši napadač Barcelone i Liverpoola nemoćno gledao muke svoje reprezentacije u Miamiju.

Suarez je u reprezentativnoj mirovini od 2024., ali i dalje je aktivan igrač pa je u zemlji postojala nada da bi se mogao vratiti i nastupi na svom petom Mundijalu. Urugvaj je jedna od najboljih južnoameričkih reprezentacija s dva naslova Svjetskog prvaka (1930. i 1950.) i 15 naslova kontinentalnog prvaka. Jasno je zato da bi ispadanje u skupini bilo prihvaćeno kao veliki neuspjeh.

Nakon utakmice, pojavile se informacija i kako posljednja pobjeda Urugvaja na Svjetskom prvenstvu bez Suareza u momčadi seže sve do 1990. i utakmice s Južnom Korejom. To je ujedno jedina pobjeda Urugvaja na Mundijalu bez Suareza u momčadi u posljednje 52 godine.