Start označava zvuk topa, cilj je u dvorcu, a trči se kroz perivoje i ulice Čakovca

U Hrvatskoj ne nedostaje utrka na pet i deset kilometara. Ima bržih staza, većih gradova domaćina i impresivnijih startnih koridora. No malo koja utrka može se pohvaliti činjenicom da njezini sudionici doslovno utrčavaju u ljeto. Upravo to već godinama čini više od tisuću trkača na Čakovečkom noćnom ceneru – CK10. Dok većina svijeta prvi dan ljeta dočekuje gotovo neprimjetno, u Čakovcu se njegov dolazak obilježava na poseban i jedinstven način.

Točno 21. lipnja u 21:06 sati, svega nekoliko minuta prije sumraka i u trenutku početka astronomskog ljeta, oglašava se top koji označava start utrke. Više od tisuću natjecatelja tada kreće na deset kilometara dugu stazu kroz grad, pretvarajući najkraću noć u godini u jedan od najposebnijih trkačkih doživljaja u Hrvatskoj.

Sedmo izdanje CK10 s više od 1300 prijavljenih sudionika još jednom potvrđuje status jedne od najprepoznatljivijih ljetnih sportskih manifestacija u zemlji, spajajući sport, atmosferu i simboliku početka ljeta na način kakav se rijetko gdje može doživjeti.

CK10 održava se svake godine na prvi dan ljeta, koji god dan u tjedno to bio, a start utrke je simbolično u 21:06 sati. Krešo Biškup iz organizacije ispričao nam kako je do te ideje, pa onda i realizacije prije sedam godina došlo.

- Negdje u 2019. krenuli smo Mario kao suorganizator i ja razmišljat o noćnoj utrci i pokušavali smo pronaći zanimljiv kut. Noćnih utrka ima, ali mi smo tražili priču i vjerujem da 7 godina kasnije možemo reći da tu priču imamo. Prvo smo htjeli da utrka počinje točno na kalendarski početak ljeta, no nekad bi to bilo u 4 ujutro, nekad u podne, a prve godine to i je bilo tako, ali oko 22 sata. Činjenica je da imamo odličnu priču, lako pamtljiv koncept i sad već tradiciju - CK10 je službeni početak ljeta, pogotovo kad taj start označi pravi top čakovečke Zrinske garde u 21:06.

Oko jedne stvari slaže se velik broj sudionika – malo koja utrka ima cilj poput CK10. Nakon pet ili deset kilometara ulicama Čakovca, sudionici utrčavaju u atrij Staroga grada Zrinskih. Osvijetljene zidine, srednjovjekovni ambijent, glazba, navijači i večernja rasvjeta stvaraju prizore koji više podsjećaju na filmsku scenografiju nego na klasičnu cestovnu utrku. Nije slučajno da upravo fotografije s cilja redovito postaju najdijeljenije uspomene s utrke. Ako postoji mjesto na kojem je gotovo nemoguće napraviti lošu fotografiju nakon utrke, onda je to finiš CK10.

Mnogi trkači kažu da ne dolaze samo zbog rezultata nego zbog atmosfere. Svi se u ovoj utrci osjećaju kao pobjednici. Jer oni to i jesu, objašnjava krešo Biškup, pobijedili su sebe, onaj glas koji nam često govori da mi to ne možemo.

Dodajmo dobru glazbu, animatore, zanimljivu stazu, vatrogasce sa fontanama na stazi i sad već i publiku diljem cijele trase i imamo vrhunsku utrku. Ove godine imamo i prvi Hello Summer ljetni after party, mali festival ljeta, dok za 2027. godinu i novi CK10 planiramo i to još pojačati.

Na startu se susreću rekreativci koji trče svoju prvu peticu, iskusni maratonci, poslovni timovi, sportski klubovi i natjecatelji iz više država. Svi dijele isti start, istu trasu i isti trenutak ulaska u ljeto. Možda je upravo zato Čakovečki noćni cener postao toliko popularan. Ne dolazi se samo zbog rezultata. Dolazi se zbog trčanja kroz starogradsku jezgru, zbog atmosfere, finiša u dvorcu i mogućnosti da doslovno - utrčite u ljeto. CK10 prerastao je okvire Međimurja i postao događaj od nacionalnog i međunarodnog značaja, a pobjenici utrka kroz godine bili su s tri različita kontinenta.

CK10 je sad već važan turistički događaj, jedinstvena manifestacija koja nadilazi sport, ali i granice. Imamo trkače i pobjednike sa nekoliko kontinenta, pobjeđivali su nam Slovenci, Hrvati, Amerikanci i Kenijci, a trkači dolaze iz svih zemalja regije, ponekad i dalje. Foto finiš nam je i u prijavama i očekujemo i ove godine nekoliko stranih trkača iz elitne kategorije.

Utrka na 10 kilometara je certificirana pri World Athleticsu, u službenom je kalendaru i kao takva može biti i mjesto gdje će se srušit svjetski rekord. Možda baš to bude ove godine u Čakovcu, sa smiješkom kaže Biškup.

Činjenica da smo trasirali stazu, izmjerili njenu točnu udaljenost od 10 000 metara te je prijavili u sportske kalendare pridonosi uveliko ozbiljnosti utrke, organizatora i iz nišne kategorije prelazi u ozbiljni događaj. Run Clubovi, manje utrke, ali i maratoni trend su posljednje dvije godine. Privlačenje ljudi i ozbiljnom sportu kreće prvim korakom, ali i prvom utrkom, jer utrke nisu strašne, a ta velika, velika masa vas može jako motivirati za dalje. Masovnošću raste i sam sport, pa tako i šansa da dobijemo nekog novog Zovka, Bloudeka, Šušnja, Blanku, Sandru…

Posebnost utrke nije samo u trkačima nego i u gradu. Tijekom večeri centar Čakovca pretvara se u veliku navijačku zonu. Građani izlaze na terase, pune se kafići, glazba se čuje uz trasu, a navijanje dopire sa svakog ugla. Mnogi stanovnici Čakovca utrku uopće ne doživljavaju kao sportsko natjecanje, nego kao početak ljeta i jedan od najživljih događaja godine.

Koliko je zahtjevno organizirati utrku koja se održava u večernjim satima i potpuno mijenja izgled centra grada?

Uz dobro planiranje i odličan tim, ali i ponešto iskustva - je i dalje je zahtjevno, pogotovo s čak 1300 trkača na startu. Dodajmo njihove pratnje, popratni sadržaj, zatvaranje čak 10 kilometara promentica, sigurnost, ostale službe, nekad mi lakne kad je sve gotovo, ali ipak taj dan ne bih mijenjao za ništa.

Još se prepričava anegdota pobjednika iz 2022. O pobjedniku Benu.

Noć prije utrke prijavu trkača iz Georgije, iz SAD-a. Mislio sam da je neka greška, ali na dan utrke zaustavio me Ben. Kaže on, dolazim iz SAD-a, putovao sam Francuskom, Slovenijom, evo me kod vas, koji je rekord staze? Otprilike 32 minute, a on će hladno - “OK, I can do that” i sruši nam rekord staze. Rekord je bio njegov tri godine, ali bila je to baš dobra priča!

Na startu se susreću rekreativci koji trče svoju prvu peticu, iskusni maratonci, poslovni timovi, sportski klubovi i natjecatelji iz više država. Svi dijele isti start, istu trasu i isti trenutak ulaska u ljeto. Možda je upravo zato Čakovečki noćni cener postao toliko popularan. Ne dolazi se samo zbog rezultata. Dolazi se zbog trčanja kroz starogradsku jezgru, zbog atmosfere, finiša u dvorcu i mogućnosti da sudionicidoslovno - utrče u ljeto. Upravo taj trenutak strta za Krešu Biškupa onaj je u kojem kaže: “Zbog ovoga se sav trud isplatio".

Kad Zrinska garda opali top koji označava start (da, top označava start!), tisuće krenu, a svi snimaju i fotkaju svoje prijatelje. Sam start traje čak i do dvije minute i predivno je vidjeti sve te ljude kako idu na putovanje koje si im upravo ti osmislio!