FOTO Pogledajte tko je sve stigao: U Brezovici obilježen Dan antifašističke borbe
Središnja državna svečanost u povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda danas se održala u Spomen-parku Brezovica kod Siska, bila je to i prva antifašistička borbena jedinica u tadašnjoj okupiranoj Europi.
Tu su bili i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin te predstavnici udruga i građani.
Osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda smatra se početkom organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih snaga na području Hrvatske tijekom Drugoga svjetskog rata. Odred je osnovan istoga dana kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez.
Zapovjednici odreda od 77 boraca bili su Vlado Janić-Capo i Marijan Cvetković. Hrvatski antifašistički pokret tijekom Drugoga svjetskog rata bio je jedan od najbrojnijih pokreta otpora u okupiranoj Europi.