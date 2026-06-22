FOTO Pogledajte tko je sve stigao: U Brezovici obilježen Dan antifašističke borbe

Središnja državna svečanost u povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda danas se održala u Spomen-parku Brezovica kod Siska, bila je to i prva antifašistička borbena jedinica u tadašnjoj okupiranoj Europi.
Središnja državna svečanost u povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda danas se održala u Spomen-parku Brezovica kod Siska, bila je to i prva antifašistička borbena jedinica u tadašnjoj okupiranoj Europi.
Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomenik Prvom partizanskom odredu.
Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomenik Prvom partizanskom odredu.
Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Položili su ga predsjednik Republike Zoran Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, kao i izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić.
Položili su ga predsjednik Republike Zoran Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, kao i izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić.
Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Tu su bili i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin te predstavnici udruga i građani.
Tu su bili i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin te predstavnici udruga i građani.
Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda smatra se početkom organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih snaga na području Hrvatske tijekom Drugoga svjetskog rata. Odred je osnovan istoga dana kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez.
Osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda smatra se početkom organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih snaga na području Hrvatske tijekom Drugoga svjetskog rata. Odred je osnovan istoga dana kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez.
Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Zapovjednici odreda od 77 boraca bili su Vlado Janić-Capo i Marijan Cvetković.  Hrvatski antifašistički pokret tijekom Drugoga svjetskog rata bio je jedan od najbrojnijih pokreta otpora u okupiranoj Europi.
Zapovjednici odreda od 77 boraca bili su Vlado Janić-Capo i Marijan Cvetković.  Hrvatski antifašistički pokret tijekom Drugoga svjetskog rata bio je jedan od najbrojnijih pokreta otpora u okupiranoj Europi.
Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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